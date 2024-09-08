Пенсильвания становится ключевым полем битвы между Трампом и Харрис 8.09.2024, 8:23

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Этот штат может решить исход выборов в США.

Пенсильвания становится ключевой ареной в борьбе за президентское кресло в США, где Камала Харрис и Дональд Трамп сосредотачивают все больше внимания и ресурсов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, в последние недели Пенсильвания, самый густонаселенный из бывших штатов, который имеет 19 голосов Коллегии выборщиков, неоднократно становился местом визитов кандидатов от обеих основных партий.

Фокус кандидатов на этом штате, который считается решающим в президентской гонке, подчеркивает его важность. В 2016 году в Пенсильвании шла напряженная борьба, которую Трамп выиграл с минимальным перевесом — менее чем на 0,75%. В 2020 году здесь снова была ожесточенная гонка, которую выиграл Джо Байден с небольшим отрывом.

Кампания в Пенсильвании отражает общие тенденции президентской гонки. Трамп и Харрис сосредоточены на решении экономических проблем, в частности, высоких цен, вопросов занятости и заработных плат, уделяя особое внимание рабочему классу на западе штата. Они также активно работают над привлечением голосов независимых избирателей и жителей пригородов вокруг Филадельфии.

Как отмечает Bloomberg, важность Пенсильвании еще больше возрастет во вторник, когда в Филадельфии могут состояться единственные дебаты между Харрис и Трампом.

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