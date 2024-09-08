У россиян начались вопросы к «Калибрам»
- 8.09.2024, 8:41
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Теперь их используют только в комбинированных атаках.
В Военно-морских силах заявили, что эффективность ракет типа «Калибр» даже у россиян вызывает «ряд вопросов», поэтому их используют только во время комбинированных атак по территории Украины.
Об этом в эфире на телеканале «Киев» в субботу, 7 сентября, заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, пишет New Voice.
По словам Плетенчука, «Калибры» были «более эффективными» в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
«Сейчас они [ракеты] используются в основном только во время комбинированных ракетных атак и только для того, чтобы нагрузить украинскую ПВО. Во время последней такой атаки было задействовано четыре носителя, 28 ракет 100% уничтожили…», — заявил Плетенчук.
Крылатые ракеты «Калибр» — это ракеты большой дальности, которые были впервые принять на вооружение еще в 1990-х годах. Потенциально они могут быть носителями ядерных боеголовок.
РФ регулярно использует для ударов по Украине версии этих ракет для подводных лодок (3М-14К) и надводных кораблей (3М-14Т). В целом существуют корабельные, подводные и воздушные версии ракеты, а также варианты для противокорабельного, противолодочного и сухопутного использования.