Россия вошла в период «острого воспаления» 1 Дмитрий Петров

8.09.2024, 9:40

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Боевая магия в Курской кампании.

Креатив должен создать у людей правильное впечатления о ситуации под Курском.Российские СМИ ловят невнятные указания начальства. Зато задача внятная: впечатать в аудиторию нужное власти мнение. Чтобы не было похоже на реальность.

Этим СМИ и заняты. И российские власти довольны. Не зря о безропотной лояльности z-авторов удовлетворенно говорил Путин монгольской газете «Оноодор»: «Власти конструктивно взаимодействуют с ТВ, агентствами, газетами, интернет-порталами и другими организациями массовых коммуникаций вне зависимости от редакционной политики». Ну конечно. Политика редакционная именно что независимая — от редакции.

Но… Кое в чем допускается, а то и поощряется авторский порыв, разнообразие, фантазия! Креатив!

Острое воспаление

Россия вошла в период «острого воспаления», требующего цензуры и ограничения свободы информации, заявили уста Кремля — Дмитрий Песков. Но цензуру в Кремле понимают шире, чем в царское время, когда цензоры всего-то фильтровали тексты, удаляя ненужные властям идеи и сведения. Сейчас цензура не только удаляет, но и заменяет слова нужными. Точных сведений о ситуации под Курском и вообще на фронте у публики нет. И цензоры, а следом СМИ рисуют ее так, как велит воображение.

Ведь это оно, сказано в учебниках для журфаков, «позволяет принять решение при отсутствии должной полноты знаний, нужных для решения творческой задачи». И ведь помогает! Сведения о войне в СМИ РФ поистине являют собой «отражение реальности в непривычных сочетаниях и связях… соединении несоединяемых свойств, частей, предметов; гиперболизации, т. е. увеличении и уменьшении предмета, изменении, сглаживании и заострении…»

Z-писакам дана команда — максимально страшно показать «звериную сущность натовско-бандеровского вторжения на нашу землю». Хотя… Какая ж она — «наша», коль принадлежит не гражданам, а системе РФ?

Но обобщений требует запугивание.

Заострение

Вот бравы ребятушки потрошат вещи бойца ВСУ. И находят… «Клейматор! — вещает z-автор Коц, — Клеймо с трезубцем! Его накаляют и… Кого они хотят клеймить? Думаю, наших пленных или мирных граждан». Включаем фантазию. И видим, что чувствует читатель «Царьграда». Жар каленого железа с трезубом у своего лица? Кошмар! Испуг ужасный! И ненависть? Конечно! Ведь они всегда рядом.

А также веру, что, курян гонят в рабство. Ведь клеймят рабов. Так и говорит «посол по особым поручениям МИД РФ» Родион Мирошник: «Боевики хватают мирных жителей и вывозят… Они находятся в тайных тюрьмах или подвалах?» Ему вторит советник главы Курской области Роман Алехин: «Зачем? Вариант первый – пополнение обменного фонда.. Другой – самая страшная натовская тема – рабство и продажа на органы».

В жилах обывателя стынет кровь. А ужасы прут лавиной.

В Lenta.ru «ВСУ расстреляли трех детей десяти-двенадцати лет у Малой Локни». Якобы сказал замкомбата 9-го полка 11-го корпуса. По данным Lenta.ru, «их посадили на мотоцикл с коляской. Показали, куда ехать. Те едут, а они расстреляли их в спину». Над пожилыми людьми, ждавшими эвакуации «завис коптер-разведчик, вышли два бойца ВСУ и расстреляли граждан».

Страшна судьба и тех, кто выбрался из опасных мест. Безымянная жительница села Погребки якобы поведала z-фантазерам, что уехала с семьей на двух машинах. Но на них напали восемь танков и расстреляли. Они выбрались и укрылись. Те, кто знает или догадывается, что могут сделать с двумя авто восемь танков, легко поверят: конечно! как не выбраться и не укрыться! в любом голливудском фильме именно так и происходит!

Таких голливудов в z-текстах — сотни. Шерят их тысячами.

Многие z-СМИ предупреждают: некий военврач ВСУ призвал коллег кастрировать пленных. В зону боев едет украинская медичка Варвара. Ник «Каннибал» выбран ею не зря. Она едет убивать. Вот ее слова в версии z-спецов: «Я ненавижу и презираю РФ и ее население! Это не люди. Фашисты. Я еду в Курск убивать тварей, буду убивать и мучать любого русского, без разницы, ребёнок, женщина, старик; они нелюди».

В сериале страшилок много «эпизодов» и «сезонов». Одна из кульминаций — речь куда послали, туда и посла Мирошника: «Мы имеем дело со звериной стаей, которой, когда отправляли на теракт, говорили: «Не ограничивайте себя, не останавливайтесь. Можете стрелять мужикам по ногам, расстреливать тех, кто вам не нравится».

Итак, кампания расчеловечивания украинцев z-СМИ — попытка заклеймить атакующие войска как «звериную стаю», а их продвижение — как «теракт».

Гиперболизация

Первым литературный прием преувеличения — приуменьшения для Курской операции ВСУ применил начальник генштаба РФ тов. Герасимов прямо сразу, 7 августа: «Продвижение противника на Курском направлении остановлено!» Он немного преувеличил. А сенатор Волошин наоборот — слегка приуменьшил. Назвал наступление «вылазкой». Прием подхватили «Российская газета», Gazeta.ru, Life.ru и куча иных. Ну и Путин, объявив крупную операцию ВСУ «провокацией».

Но разве провокации кончаются удачей? Или тогда их все зовут иначе? ВСУ под Курском замкнули в котле 3 тыс. бойцов ВС РФ, сообщает Bild. Взяли Краснооктябрьское и «полностью закрыли» восточную часть окружения. С запада его блокирует граница. С севера — река Сейм. Площадь — около 700 кв. км., отрезанных от снабжения после взрыва мостов через Сейм. Часть окруженных — в Тёткино и Глушково. Еще тысяча — на границе». Вот говорящий заголовок Bild: «Российские солдаты: когда пришли украинцы, наш командир сбежал».

Но в «Царьграде» некий «боевой командир» вещает, «как противник превосходил в численности в 20 раз, но всё равно не достиг целей». Там умело используют гиперболизацию. А попутно вводят в фэнтези-сериал ужасов массовку псевдонимных героев — безымянных командиров, неведомых бойцов с никами Кадет, Стефан, Пика, местных Иванов и Светлан… Хавает ли это пипл? Да. Как и речи персонажей «Битвы престолов» — фантазии, звучащие с экрана.

Генерал Аладдин и чудо-богатыри

Но есть темы, где фантазии места нет. Своего рода пропагандистские константы. Без них – никак. Первая — Алаудинов.

Нет без него Курской области. Его поминают в почти каждом тексте. Причем in omni regalia — с полным списком должностей и званий. Не дай Бог ошибиться. Ну, типа, написать вместо «замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа „Ахмат“, герой России, генерал-майор Апти (или Апты) Алаудинов» — «умывальников начальник, мочалок командир, отставной козы барабанщик» — нельзя. Если б было можно — не было б войны. А она есть. Алаудинов ее описывает так: «В СВО мы уже выиграли. Дальше наша задача с вами – сделать все, чтобы мы были… готовы к будущим вызовам».

К каким? Да к победным маршам во все стороны света. Не зря фамилия чудо-богатыря схожа с именем владельца волшебной лампы — Аладдина. И вот генерал Аладдин то порицает матерей срочников, требующих соблюдать закон, то грозит миру финальной битвой, то смеется над попыткой ВСУ сбить БПЛА, пока ВС РФ сбивают их так хорошо, что БК на складах в Воронежской области детонируют неделями. (Зачем только об этом так горько пишет губернатор Гусев?)

Гусев, Гладков, Смирнов, Богомаз, Голубев — главы регионов, где-либо оперируют ВСУ, либо чаще всего рвутся снаряды, ракеты и БПЛА — вот вам еще отряд витязей. Что ни день рапортуют они о прилетах, детонациях, пожарах и эвакуациях тысяч людей.

Игра в слова

Эти тысячи не могут защитить ни срочники, ни спецназ «Ахмат». Он нем тоже не забываем! Пишем медиа-саги, как 256 ахматовцев остановили противника с преимуществом в 20 раз (опять) в живой силе и в 50 раз в технике. Прямо пародия на плакат Первой мировой, где один казак Козьма Крючков молодецким ударом поражает пикой пятерых неприятелей.

Поражение, кстати — одно из ключевых слов z-новостей — «нанесено поражение по опорному пункту», «поражение по БТРу», «поражение по складу ГСМ». Вот чем пестрят сводки. Может, это — и не фантазии. И в склад попали. Но почему про 3 тыс. солдат в котле — новостей ноль? А о том, что где-то какое-то продвижение остановлено, — сотни.

Остановлено — это слово так же модно, как обрушение «Покровского фронта» и прорыв то там, то сям. При этом в z-СМИ и остановка, и прорывы, и обрушения длятся месяцами. А Международный института войны (ISW) сообщает: фронт в Донбассе стабилизирован. И Сырский говорит: «За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр».

А z-СМИ выводят на чистую воду: мол, тот же главком, заявил, что «ВСУ уступают армии РФ в вооружении и личном составе». Да, и, а как им писать что-то еще, если «российское значит — отличное!», а выдирать слова из контекста совесть не мешает. Речь об интервью Сырского CNN, где он говорит: «У противника больше самолетов, ракет, орудий, боеприпасов, солдат, танков, БМП, <…> его материальное преимущество заставило Украину стать умнее и эффективнее. <…> Надо применять самые эффективные подходы, максимально используя… превосходство в БПЛА и другом высокотехнологичном вооружении».

И пусть эксперт по всем вопросам Дмитрий Медведев, а с ним ТАСС и прочие, уверяют, что по БПЛА РФ впереди планеты всей. Его опровергает автор «Царьграда»: писать о «каком-то преимуществе, которого нет, – нельзя. Его и сейчас нет. На один наш дрон – семь дронов противника». Но Russia Today все равно «уничтожает ВСУ в приграничье Курской области».

Уничтожают – магическое слово. Оно всегда там, где новости звучат как заклинания.

Боевая магия

Как-то в Праге слушал я Тимоти Снайдера. И внутренне согласился с его суждением о магическом в тирании. Суть его в том, что авторитарные начальники часто верят, что успех им несут заклинания — тайные сочетания слов. Их знали древние скальды. И пели конунгам драпы — славные песни, ведущие к победам.

Вера в пропаганду, транслируемую через системы массовых коммуникаций, и в ее всевластие над миллионами людей (в сочетании с насилием, конечно) — та же вера в магию. Что верно отметил Снайдер и в эссе о путинской легенде.

Когда у власти немалые беды на фронте и грозят крутые проблемы в тылу, заклинания о своих успешных прорывах и поражениях противника, оды чудо-богатырям, воюющим в z-медиа, звучат в фантазиях владык великим оружием, отводящим крах и несущим успех.

Агитаторам даруют роль и статус волхвов, по манию коих солнце останавливают словом и им же разрушают города, попутно применяя по мирным жителям КАБы, «Кинжалы» и крылатые ракеты. Но известное заклятие 2022 года «через три дня в Киеве» — осталось сотрясением воздуха. А ударная волна от взрывов многих погубила, но никого не сломила.

Вера в магию отменяет здравый смысл. А то, что заклятье на сработало, — рождает ужас и депрессию. Жреца, по велению вождя просившего дождя, урожая или победы, но не сумевшего их наколдовать, ждут страшные кары.

Сейчас в соседстве с Кремлем «летят головы» генералов. Жрецам — приготовиться.

Дмитрий Петров, The Moscow Times

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