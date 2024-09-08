Минздрав выдвинул новое требование медикам

Минздрав выдвинул новое требование медикам1
- 8.09.2024, 8:53
- 3,350
Есть вопросы, смогут ли они его выполнить при своих нагрузках.
Главврачей и других медработников нужно обязательно обучать доброжелательному общению с пациентами поликлиник. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев во время рабочего визита в центральные районные больницы Гомельской области. Он побывал в Калинковичах, Хойниках, Наровле, Ельске и Озаричах, обратило внимание «Зеркало».
«Важный момент — необходимость обязательного обучения главврачей и других медработников доброжелательному общению с пациентами поликлиник. Также отмечено, что аудиозапись разговоров в регистратуре должна способствовать развитию взаимного уважительного отношения между специалистом и пациентом». — пишет «Медицинский вестник».
«Главное — оказание качественной медицинской помощи, для которой в нашей стране выделяется достаточно средств. Все недоработки должны быть устранены в кратчайшие сроки. Медицинские работники должны делать все возможное, чтобы не допускать формализма в работе, от которой зависит самое главное — человеческая жизнь», — заявил Александр Ходжаев.
Пресс-служба Минздрава должна разработать и довести до всего личного состава «необходимость использования современных методик общения с пациентами и их родственниками».
Также руководство учреждений зравоохранения раскритиковали из-за зарплатного вопроса.
«К сожалению, как показывает практика выездов, не все поручения руководства Минздрава выполняются главврачами учреждений здравоохранения. Так, до сих пор медленно идет процесс проведения разъяснительной работы главврачами и экономическими службами по вопросам начисления зарплаты врачам и медсестрам, с расчетами сложности и напряженности», — сообщает «Медицинский вестник».
Еще один из вопросов, который поднимал Александр Ходжаев, — выдача талонов к узким специалистам в поликлиниках области. Подробности не сообщаются.
Также «были проанализированы и цены на стоматологические услуги в госучреждениях, уководителям поставлены задачи по исправлению ситуации».