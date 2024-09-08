В Польшу из Беларуси залетел неизвестный объект
- 8.09.2024, 9:36
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С надписями на кириллице.
В польской деревне в нескольких километрах от границы с Беларусью нашли предмет, похожий на воздушный шар, с надписями кириллицей. В МВД полагают, что это метеозонд, СМИ пишут о контрабанде.
Об этом сообщает RMF FM.
Объект нашел фермер в деревне Старое Стулно Влодавского уезда. Его передали спецслужбам. Уже известно, что вредных веществ в нем не было.
Польская полиция пока официально не подтвердила, что найден именно воздушный шар, и не сообщила о его предназначении. По неофициальной информации RMF FM, это контрабандный воздушный шар, который мог прилететь из Беларуси.
По словам представителя спецслужб и Министерства внутренних дел Яцека Добжинского, «все указывает на то, что объект, обнаруженный возле города Каменка Старая, является метеозондом».
Он добавил, что метеозонды, скорее всего, имеют в этом районе свой «летательный канал», примерно неделю назад там был обнаружен аналогичный объект.