Какая погода будет этой осенью?
- 8.09.2024, 9:46
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Метеоролог порадовал белорусов.
Чего стоит ждать от этой осени, рассказал Дмитрий Рябов на ОНТ.
Осень в этом году, по прогнозам мировых прогностических центров, отчасти должна быть умеренно теплой, особенно ее первая половина. Этот сентябрь выдастся на один-два градуса теплее нормы, будет меньше осадков, чем обычно. В октябре вполне вероятно бабье лето.
Ноябрь станет самым ненастным месяцем, температура — около нормы с преобладанием пасмурной, ветреной и сырой погоды, осадков выпадет больше обычного.
Быстрая смена погоды во второй половине осени будет сопровождаться ненастьем, с порывистым ветром и сильными дождями. Погода будет более неустойчивой. На смену ненастью, как правило, приходят заморозки и даже первый снег.