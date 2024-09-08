Какая погода будет этой осенью? 8.09.2024, 9:46

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Метеоролог порадовал белорусов.

Чего стоит ждать от этой осени, рассказал Дмитрий Рябов на ОНТ.

Осень в этом году, по прогнозам мировых прогностических центров, отчасти должна быть умеренно теплой, особенно ее первая половина. Этот сентябрь выдастся на один-два градуса теплее нормы, будет меньше осадков, чем обычно. В октябре вполне вероятно бабье лето.

Ноябрь станет самым ненастным месяцем, температура — около нормы с преобладанием пасмурной, ветреной и сырой погоды, осадков выпадет больше обычного.

Быстрая смена погоды во второй половине осени будет сопровождаться ненастьем, с порывистым ветром и сильными дождями. Погода будет более неустойчивой. На смену ненастью, как правило, приходят заморозки и даже первый снег.

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