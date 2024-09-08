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Под Минском погибли десятки тысяч цыплят-бройлеров

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  • 8.09.2024, 9:53
  • 3,662
Под Минском погибли десятки тысяч цыплят-бройлеров

На бройлерной фабрике случился пожар.

В поселке Смолевичского района, где располагается бройлерная фабрика, погибли десятки тысяч цыплят, сообщили в МЧС. Причиной стал пожар в здании птичника.

Пожар произошел в поселке Октябрьский Смолевичского района 7 сентября. Около 22.30 в МЧС сообщили, что горит одноэтажный птичник длиной 90 метров.

«В результате пожара уничтожены клетки и оборудование для содержания птицы, повреждены стены и кровля здания, погибли 92 800 цыплят бройлеров (возраст 16 дней)», — сообщили в МЧС.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в поселке Октябрьский находится ОАО «Смолевичи бройлер».

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