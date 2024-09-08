Тотальный удар по России Александр Коваленко

8.09.2024, 10:05

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Александр Коваленко

Бессилие, которое увидели все.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил количество потерь российских оккупантов именно в Курской области – это 6 тысяч убитыми и раненными.

По состоянию на сейчас россияне, не смотря на усиление курской группировки, не могут стабилизировать ситуацию и продолжают терять территорию, то есть, вынуждены будут гнать еще силы и средства из зоны боевых действий в Украине, увеличивая контингент минимум до 50 тысяч человек

ВСУ перерезали ближайшую и важнейшую рокадную «железку» – через Суджу, тем самым нарушив ЖД-логистику. Параллельно была нарушена и автомобильная логистика, контролем ряда трасс в Курской области и частичным огневым воздействием даже по Е-38 – основной автомобильной артерии из Курска в Рыльск.

Контролируемая территория в Курской области позволяет наносить удары вглубь территории России.

ВСУ взяли под контроль крупнейшую газораспределительную станцию в Судже, что так же является очень важным козырем.

Обменный фонд. В первые дни Курской операции российские представители заявляли о прекращении любых переговоров с Украиной, в том числе касательно обмена пленными. 24 августа прошел обмен 115 на 115. Российское руководство вынуждено идти на контакты, с учетом того колоссального количества пленных, которые захватили ВСУ.

И немаловажный аспект – тотальный репутационный удар по России, уровня которого не было со времен Второй мировой войны. Хотя, в 1969 году Китай на острове Даманский провел операцию на территории СССР. Но все же, факт остается фактом. Курская операция СОУ унизила Россию так, как еще никто и никогда ее не унижал. И поделать с этим она ничего не может, что является еще большим унижением. Бессилие, которое увидели все. Абсолютно все.

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Александр Коваленко, Telegram

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