Politico рассказало, как началось дело Павла Дурова 8.09.2024, 10:15

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Во Франции ордер на арест основателя Telegram выдали аж 25 марта.

Расследование в отношении основателя Telegram Павла Дурова началось после того, как руководство мессенджера не ответило на запрос французских властей по делу о сексуализированном насилии в отношении детей.

Об этом сообщила европейская версия издания Politico в публикации под заголовком «Охота на Павла Дурова».

Журналисты узнали об этом из юридического документа, оказавшегося в распоряжении редакции. Согласно этому документу, расследование, которое привело к задержанию Дурова, началось в Национальном офисе по защите несовершеннолетних (OFMIN), в подразделении французской полиции, созданном в ноябре 2023 года.

Следователи обнаружили в соцсетях ссылки на группы Telegram, участники которых обмениваются сообщениями о сексуализированном насилии. В соцсети X каждый час публикуют десятки таких ссылок, отмечает Politico.

Аккаунты, распространяющие ссылки на Telegram, существуют от нескольких часов до нескольких дней. Часто сообщения со ссылками содержат такие хештеги, как «Teens» («подростки») и «MegaLinks» (отсылка к файлообменнику Mega).

В ходе тайной операции OFMIN агент под прикрытием связался в Telegram с человеком, подозреваемым в сексуализированном насилии. В переписке подозреваемый признался, что связывался с несовершеннолетними девочками на игровой онлайн-платформе и убеждал их прислать «самостоятельно изготовленную детскую порнографию», говорится в документе, на который ссылается Politico.

Подозреваемый также признался, что изнасиловал одну девочку. Когда следователи обратились к Telegram с просьбой раскрыть личность человека, признавшегося в изнасиловании, администрация мессенджера ответила отказом, говорится в документе.

Из-за этого следователи обратили внимание на руководителей Telegram. По данным издания, по запросу прокуратуры Парижа 8 февраля 2024 года OFMIN начал предварительное расследование в отношении основателей Telegram Павла Дурова и его брата Николая.

Прокуратура Парижа 1 марта попросила подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью собрать информацию обо всех текущих расследованиях преступлений, связанных с Telegram.

В то же время следователи OFMIN начали устанавливать местонахождение братьев Дуровых и вице-президента Telegram Ильи Перекопского, также фигурировавшего в деле. Как говорится в юридическом документе, 25 марта власти Франции выдали ордер на арест братьев Дуровых, при этом, как отмечает Politico, неясно, начала ли полиция разыскивать Перекопского.

По данным газеты Liberation, только Национальная жандармерия Франции направила в Telegram 2460 запросов, которые остались без ответа. Неназванный французский чиновник из системы правосудия сказал Politico, что это ориентировочные данные, но не исчерпывающие.

О том, что Telegram не отвечает на запросы, также заявили партнеры Франции в Евросоюзе, в частности Бельгия, сообщили в парижской прокуратуре.

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