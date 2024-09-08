закрыть
8 сентября 2024, воскресенье, 10:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ из HIMARS уничтожили российский ЗРК С-400 «Триумф»

  • 8.09.2024, 10:39
  • 1,128
ВСУ из HIMARS уничтожили российский ЗРК С-400 «Триумф»

Огонь на российскую технику навел дрон-разведчик.

Появилось новое видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВС РФ С-400 «Триумф». Это тяжелый удар для системы противовоздушной обороны России.

Видео опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

Известно, что операция по ликвидации «Триумфа» была проведена украинскими воинами еще в феврале 2024 года. Локация неизвестна. Удар наносили ракетами GMLRS при помощи пусковой установки HIMARS. Огонь корректировал дрон-разведчик FlyEye, он и зафиксировал операцию на видео.

В результате атаки была полностью уничтожена самая ценная часть комплекса — радиолокационная система 96Л6А. Также, предварительно, была повреждена пусковая установка с боекомплектом.

Источники утверждают, что часть экипажа ликвидирована, часть получила ранения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов
Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников