ВСУ из HIMARS уничтожили российский ЗРК С-400 «Триумф»
- 8.09.2024, 10:39
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Огонь на российскую технику навел дрон-разведчик.
Появилось новое видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВС РФ С-400 «Триумф». Это тяжелый удар для системы противовоздушной обороны России.
Видео опубликовал Telegram-канал «Украина 365».
Известно, что операция по ликвидации «Триумфа» была проведена украинскими воинами еще в феврале 2024 года. Локация неизвестна. Удар наносили ракетами GMLRS при помощи пусковой установки HIMARS. Огонь корректировал дрон-разведчик FlyEye, он и зафиксировал операцию на видео.
В результате атаки была полностью уничтожена самая ценная часть комплекса — радиолокационная система 96Л6А. Также, предварительно, была повреждена пусковая установка с боекомплектом.
Источники утверждают, что часть экипажа ликвидирована, часть получила ранения.