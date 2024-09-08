ВСУ из HIMARS уничтожили российский ЗРК С-400 «Триумф» 8.09.2024, 10:39

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Огонь на российскую технику навел дрон-разведчик.

Появилось новое видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВС РФ С-400 «Триумф». Это тяжелый удар для системы противовоздушной обороны России.

Видео опубликовал Telegram-канал «Украина 365».

Известно, что операция по ликвидации «Триумфа» была проведена украинскими воинами еще в феврале 2024 года. Локация неизвестна. Удар наносили ракетами GMLRS при помощи пусковой установки HIMARS. Огонь корректировал дрон-разведчик FlyEye, он и зафиксировал операцию на видео.

В результате атаки была полностью уничтожена самая ценная часть комплекса — радиолокационная система 96Л6А. Также, предварительно, была повреждена пусковая установка с боекомплектом.

Источники утверждают, что часть экипажа ликвидирована, часть получила ранения.

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