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Японская компания наняла на работу кошек

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  • 8.09.2024, 10:46
Японская компания наняла на работу кошек

Четвероногие питомцы помогли снизить число увольнений.

Японская IT-компания наняла на работу кошек, чтобы спасти сотрудников от выгорания. Сообщается, что это помогло снизить стресс, уменьшить число увольнений и даже привлечь новых людей в команду, пишет «Нож».

При переезде в своем новом офисе компания оборудовала 12 кошачьих туалетов и лежанок для кошек и даже покрасила стены, чтобы предотвратить появление царапин.

Компания специализируется на веб-дизайне и разработке приложений и ставит «любовь к кошкам» в качестве требования для соискателей. На их сайте также много элементов с кошками, включая логотип.

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