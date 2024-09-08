Украинская разведка устроила жаркие летние каникулы для россиян 2 Александр Коваленко

8.09.2024, 11:06

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Хронология атак.

Согласно опубликованным в открытых источниках данным, а так же официально и полуофициально подтвержденным самим ГУР МО, летние «каникулы» у россиян выглядели следующим образом.

6 июня была атакована нефтебаза в Белгородской области, в Старооскольском городском округе.

8 июня был совершен налет дронов на территорию Северной Осетии, целью которого был аэродром в городе Моздо.

17 июня атаковали Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод, который работал на российский ВПК.

1 июля атаковали две электроподстанции в Белгородской области, в результате чего была парализована работа Оскольского электрометаллургического комбината в Воронежской области.

4 июля под атакой был Тамбовский пороховой завод.

9 июля была атакована нефтебаза в Калаче-на-Дону в Волгоградской области, а также аэродром в городе Ахтубинск Астраханской области.

21 июля в населенном пункте Томилино под Москвой поразили вертолеты Ми-8 и Ка-226.

22 июля дронами атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе Краснодарского края России. Это привело к пожару на предприятии.

27 июля на аэродроме «Кряж» в городе Самара сгорел многоцелевой военный вертолет Ми-8.

27 июля атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани, а также на аэродроме «Оленья» в Мурманской области были поражены два стратегических бомбардировщика России Ту-22М3. Также атаковали еще два аэродрома:

в городе Энгельс Саратовской области,

Дягилево в Рязанской области.

31 июля под атакой была авиабаза России в Сирии. Кто бы мог за этим стоять?

3 августа в очередной раз поразили аэродром Морозовск в Ростовской области, нанесли огневое поражение нефтебазе «Губкинская» в Белгородской области. В Ростовской области под атакой был склад ГСМ на комбинате «Атлас», который обеспечивал горючим оккупантов в Донецкой области.

16 августа нанесли удар по аэродрому «Саваслейка» в Нижегородской области. В результате был уничтожен носитель ракет «Кинжал» МиГ-31К и два военно-транспортных Ил-76. Повреждения получили еще 5 самолетов.

18 августа в Ростовской области под удар попала нефтебаза комбината «Кавказ», вблизи населенного пункта Пролетарск. В Санкт-Петербурге поразили нефтебазу.

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28 августа в Ростовской области вблизи Каменск-Шахтинска взорвали нефтебазу «Атлас», а в Кировской области дронами атаковали базу с нефтепродуктами на комбинате «Вятка» в городе Котельнич.

Стоит отметить, что операции проводились в коллаборации с другими силовыми структурами – ВСУ и СБУ. И проводились очень активно, практически без долгосрочных пауз.

Отдельно хочу отметить, что это только та часть операций, о которых сообщалось в открытых источниках – СМИ, со слов неназванных спикеров или официальных представителей ГУР МО.

Что тут скажешь... Нравится, не нравится, а третий год терпи, болотная не красавица.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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