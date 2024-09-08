«Это еще один страшный сон Лукашенко» 1 8.09.2024, 11:14

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Фото: AFP

ВСУ умеют удивлять.

Как будет разрушен режим Лукашенко? Такой вопрос задал известный журналист Евгений Киселев главному редактору сайта Charter97.org Наталье Радиной:

— Если Лукашенко ввяжется в войну, а с территории Беларуси будет нападение на Украину — будь то российские войска войдут, будь то российские совместно с белорусскими — это приведет к дестабилизации и коллапсу этого режима.

Сразу же Украина нанесет удар по военным объектам в Беларуси. Это не только радиолокационная станция, но и узел связи ВМФ, который находится в Вилейке, белорусские НПЗ, аэродромы, с которых будут взлетать российские самолеты, железнодорожные узлы, куда будут прибывать эшелоны с российскими военными. Если же Лукашенко каким-то образом проманеврирует, не ввяжется в войну, будет происходить неизбежный процесс ослабления России в результате войны. Будет падать поддержка режима Лукашенко со стороны РФ. Мы прекрасно понимаем, что этот товарищ удерживается у власти исключительно за российские деньги, дотации, на дешевой нефти и газе. И это также будет приводить к разрушению режима.

Тут ни в коем случае нельзя позволять Лукашенко качаться на его любимых качелях между Западом и Россией, усиливать против него санкции, не снимать их, пока не будут освобождены все политзаключенные — тысячи человек, которые сидят в белорусских тюрьмах. Нельзя снимать санкции, пока Лукашенко не выйдет из преступной войны против Украины.

В Беларуси может произойти все что угодно. Начиная от номенклатурного переворота, который начнется, если Лукашенко к этому времени еще будет жив, заканчивая выходом людей на улицы. Режим будет разрушаться. Удержать власть людям, которые попытаются перехватить ее после падения Лукашенко и удерживать ее диктаторским путем, не удастся. Они не смогут выжить. Придется идти на сотрудничество с Западом. Белорусы, безусловно, в этой ситуации воспрянут и воспользуются тем шансом, который возникнет.

Могут и какие-то белорусские подразделения пойти на Минск, включая полк Калиновского. Возможно, это будут украинские подразделения. После вторжения ВСУ в Курскую область мы понимаем, что возможны разные сценарии, о которых мы узнаем постфактум. ВСУ умеют делать неожиданные шаги, этого и боится Лукашенко.

Думаю, что учения Региональной группы войск могут быть связаны с Курской операцией и страхом Лукашенко, что это может повториться на белорусском направлении. Кстати, в Минске очень боятся участившихся рейдов украинских ДРГ в Брянскую область, которая граничит с Гомельской областью Беларуси. Это еще один страшный сон Лукашенко.

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