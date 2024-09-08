Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ливана 8.09.2024, 11:18

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В ответ ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлы».

Около 50 реактивных снарядов было выпущено по Израилю с территории Ливана в ночь на 8 сентября. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

Около 30 ракет было зафиксировано в Верхней Галилее, еще 20 — в районе Кирьят-Шмона. Часть из них была сбита средствами противовоздушной обороны, остальные упали на открытой местности, информирует ЦАХАЛ.

В ответ Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в районах населенных пунктов Айтарун, Марун-эль-Рас и Ярун. Кроме того, в результате удара в районе населенного пункта Фрун были «ликвидированы террористы из организации „Амаль“, действовавшие в составе „Хезболлы“».

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