закрыть
8 сентября 2024, воскресенье, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ливана

  • 8.09.2024, 11:18
  • 1,052
Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ливана

В ответ ЦАХАЛ нанес удары по объектам «Хезболлы».

Около 50 реактивных снарядов было выпущено по Израилю с территории Ливана в ночь на 8 сентября. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале. 

Около 30 ракет было зафиксировано в Верхней Галилее, еще 20 — в районе Кирьят-Шмона. Часть из них была сбита средствами противовоздушной обороны, остальные упали на открытой местности, информирует ЦАХАЛ.

В ответ Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в районах населенных пунктов Айтарун, Марун-эль-Рас и Ярун. Кроме того, в результате удара в районе населенного пункта Фрун были «ликвидированы террористы из организации „Амаль“, действовавшие в составе „Хезболлы“».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов