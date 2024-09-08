закрыть
8 сентября 2024, воскресенье, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как ВСУ удалось изменить ситуацию на Донбассе?

1
  • 8.09.2024, 11:27
  • 1,436
Как ВСУ удалось изменить ситуацию на Донбассе?

У украинский войск появился проблеск надежды.

Украинские войска, подкрепленные силами Национальной гвардии, контратакуют в нескольких секторах вдоль восточного фронта, смягчая импульс российского наступления, пишет Forbes.

«Россияне все еще продвигаются в некоторых районах. В эти выходные они захватили части Гродовки. Но разрозненные украинские контратаки усложняют российское планирование и дают украинцам проблеск надежды на востоке в девятый месяц долгого, тяжелого для них года», - говорится в публикации.

В частности, в издании напомнили, что на днях бойцы 53-й механизированной бригады ВСУ подняли флаг на разрушенном элеваторе в городе Нью-Йорк в Донецкой области, отбив его у войск РФ. Указывается, что к захвату города привела «нехватка украинских войск».

Однако, как пишет Forbes, Генеральный штаб ВСУ смог сформировать резервный отряд из примерно пяти бригад, в частности, за счет привлечения сил Национальной гвардии.

«В прошлом году Национальная гвардия Украины расширила и усилила несколько своих бригад, объединив их в так называемую «наступательную гвардию», в которую входят 12-я бригада «Азов», а также бригада «Кара-Даг», которая недавно заняла позиции к югу от Покровска и быстро контратаковала, - отмечается в публикации. - Приток войск Национальной гвардии привел к частичному освобождению Нью-Йорка в эти выходные. При поддержке солдат «Азова» 53-я механизированная бригада армии смогла пойти в атаку со своими танками Т-72 и Т-64 и боевыми машинами БМП».

В издании добавили, что сегодня восточная линия фронта - смесь небольших потерь и небольших достижений для Украины: «Тем не менее, эти смешанные новости - лучшие новости, которые силы Украины на востоке получили за последние месяцы».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов