Как ВСУ удалось изменить ситуацию на Донбассе?1
- 8.09.2024, 11:27
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У украинский войск появился проблеск надежды.
Украинские войска, подкрепленные силами Национальной гвардии, контратакуют в нескольких секторах вдоль восточного фронта, смягчая импульс российского наступления, пишет Forbes.
«Россияне все еще продвигаются в некоторых районах. В эти выходные они захватили части Гродовки. Но разрозненные украинские контратаки усложняют российское планирование и дают украинцам проблеск надежды на востоке в девятый месяц долгого, тяжелого для них года», - говорится в публикации.
В частности, в издании напомнили, что на днях бойцы 53-й механизированной бригады ВСУ подняли флаг на разрушенном элеваторе в городе Нью-Йорк в Донецкой области, отбив его у войск РФ. Указывается, что к захвату города привела «нехватка украинских войск».
Однако, как пишет Forbes, Генеральный штаб ВСУ смог сформировать резервный отряд из примерно пяти бригад, в частности, за счет привлечения сил Национальной гвардии.
«В прошлом году Национальная гвардия Украины расширила и усилила несколько своих бригад, объединив их в так называемую «наступательную гвардию», в которую входят 12-я бригада «Азов», а также бригада «Кара-Даг», которая недавно заняла позиции к югу от Покровска и быстро контратаковала, - отмечается в публикации. - Приток войск Национальной гвардии привел к частичному освобождению Нью-Йорка в эти выходные. При поддержке солдат «Азова» 53-я механизированная бригада армии смогла пойти в атаку со своими танками Т-72 и Т-64 и боевыми машинами БМП».
В издании добавили, что сегодня восточная линия фронта - смесь небольших потерь и небольших достижений для Украины: «Тем не менее, эти смешанные новости - лучшие новости, которые силы Украины на востоке получили за последние месяцы».