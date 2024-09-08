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Иллюзорные надежды превратились в пыль

  • Леонид Невзлин
  • 8.09.2024, 11:41
Иллюзорные надежды превратились в пыль
Леонид Невзлин

Симбиоз Ирана с Россией углубляется.

Несмотря на угрозы новых санкций, обозначение «красных линий» и другие «выражения обеспокоенности» со стороны западного мира, Иран, похоже, начал поставки в Россию баллистических ракет. Ракет, которые скоро полетят на украинские города.

То, что это произойдет, было понятно давно. Как и то, что санкциями, которыми грозит Запад, Иран уже не испугаешь.

Но у Вашингтона и Брюсселя, видимо, оставались надежды на нового иранского президента Пезешкиана, который обещал развернуться к Западу лицом, возобновить переговоры по ядерной программе и вообще начать вести себя как ответственное государство.

Теперь, хочется верить, эти иллюзорные надежды превратились в пыль. Симбиоз Ирана с Россией углубляется; террористические практики продолжаются, а сам Пезешкиан, в октябре летит в Россию на саммит БРИКС. Может, заодно еще какой-нибудь контракт на вооружение заключат.

Так что интересы Ирана лежат отнюдь не в налаживании отношений с Западом. Судя по сообщениям, его ядерная программа развивается семимильными шагами, и все, что требуется Тегерану для создания ядерного оружия – это политическая воля. А с технической частью поможет Путин.

Леонид Невзлин, Telegram

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