Иллюзорные надежды превратились в пыль
- Леонид Невзлин
- 8.09.2024, 11:41
Симбиоз Ирана с Россией углубляется.
Несмотря на угрозы новых санкций, обозначение «красных линий» и другие «выражения обеспокоенности» со стороны западного мира, Иран, похоже, начал поставки в Россию баллистических ракет. Ракет, которые скоро полетят на украинские города.
То, что это произойдет, было понятно давно. Как и то, что санкциями, которыми грозит Запад, Иран уже не испугаешь.
Но у Вашингтона и Брюсселя, видимо, оставались надежды на нового иранского президента Пезешкиана, который обещал развернуться к Западу лицом, возобновить переговоры по ядерной программе и вообще начать вести себя как ответственное государство.
Теперь, хочется верить, эти иллюзорные надежды превратились в пыль. Симбиоз Ирана с Россией углубляется; террористические практики продолжаются, а сам Пезешкиан, в октябре летит в Россию на саммит БРИКС. Может, заодно еще какой-нибудь контракт на вооружение заключат.
Так что интересы Ирана лежат отнюдь не в налаживании отношений с Западом. Судя по сообщениям, его ядерная программа развивается семимильными шагами, и все, что требуется Тегерану для создания ядерного оружия – это политическая воля. А с технической частью поможет Путин.
Леонид Невзлин, Telegram