В Антарктике нашли неизвестный вид древних рыб-драконов

В Антарктике нашли неизвестный вид древних рыб-драконов1
- 8.09.2024, 11:44
У них обнаружили необычную деталь.
Исследователи обнаружили на Антарктическом полуострове новый вид рыбы-дракона с уникальной окраской. Его назвали Akarotaxis gouldae в честь исследовательского судна Laurence M. Gould, пишет «Хайтек».
Изначально ученые обнаружили личинки рыбы у берегов Антарктиды при вылове зоопланктона. У взрослой особи Akarotaxis gouldae выявили необычную деталь — две полосы на боках.
Антарктические рыбы-драконы остаются малоизученными, так как обитают в удаленных районах Южного океана, предпочитая очень глубокие воды.
Ученые предполагают, что Akarotaxis gouldae могли изолироваться во впадинах под ледниками, где выживали за счет пищи, выталкиваемой движущимся льдом.