В Антарктике нашли неизвестный вид древних рыб-драконов 1 8.09.2024, 11:44

У них обнаружили необычную деталь.

Исследователи обнаружили на Антарктическом полуострове новый вид рыбы-дракона с уникальной окраской. Его назвали Akarotaxis gouldae в честь исследовательского судна Laurence M. Gould, пишет «Хайтек».

Изначально ученые обнаружили личинки рыбы у берегов Антарктиды при вылове зоопланктона. У взрослой особи Akarotaxis gouldae выявили необычную деталь — две полосы на боках.

Антарктические рыбы-драконы остаются малоизученными, так как обитают в удаленных районах Южного океана, предпочитая очень глубокие воды.

Ученые предполагают, что Akarotaxis gouldae могли изолироваться во впадинах под ледниками, где выживали за счет пищи, выталкиваемой движущимся льдом.

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