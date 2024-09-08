СМИ: ВСУ в Курской области хотят втянуть россиян в затяжную войну 4 8.09.2024, 11:58

2,760

Главная цель — обескровить врага.

Заявленные Украиной планы по удержанию территории в Курской области России могут дать ВСУ шанс «обескровить» русских, втянув их в изнурительную, затяжную борьбу, так же, как они делают это на своей земле. Об этом рассказал Business Insider эксперт по военным вопросам британский эксперт по военной стратегии Мэтью Сэвилл.

По его словам, для украинских военных «расчет заключается в том, что если они создадут сильную оборону, то смогут эффективно обескровить русских, эффективно сделать то, что уже произошло в других местах».

Ранее Министерство обороны Великобритании заявило, что в мае и июне были убиты или ранены более 70 000 российских военнослужащих, благодаря «эффективной украинской обороне и недостатку российской подготовки». И российские войска продолжают нести тяжелые потери, отмечает издание.

Как говорится в статье, если Украине удастся закрепиться и удержаться в Курской области, то попытки России дать отпор также могут привести к большим потерям - особенно учитывая, что многие российские солдаты в Курске плохо обучены: многие из них - молодые, неопытные призывники.

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил в конце прошлого месяца, что отвоевание Курска у Украины будет «трудной борьбой» для России, а Майкл Бонэрт, эксперт по военным вопросам из RAND Corporation, сказал BI, что отвоевание этой территории «будет очень дорого стоить русским».

Как отмечает издание, Россия часто использует тактику затягивания боев а некоторые военные наблюдатели даже утверждают, что это элемент российской теории победы, учитывая напряжение, которое такие бои создают для Украины.

Кроме того, как объяснил Сэвилл, для того, чтобы обескровить российские войска в Курской области, Украине «придется очень быстро создать довольно эффективную оборону». По его словам, это «трудно сделать быстро - не невозможно, но трудно, особенно если они делают это под огнем».

Кроме того, пишет BI, усилия Украины в Курской области также рискуют оставить участки фронта в Украине недостаточно защищенными, что приведет к истощению их и без того малочисленных вооруженных сил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com