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Песков публично опроверг слова кадыровца Алаудинова

  • 8.09.2024, 12:11
  • 6,938
Песков публично опроверг слова кадыровца Алаудинова
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о якобы победе РФ в войне.

По его мнению, войну еще рано считать завершенной.

«Еще многое предстоит сделать», — сказал Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.

Ранее Алаудинов отличился очередным резонансным заявление. По его словам, РФ якобы уже победила в войне.

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