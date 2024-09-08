Песков публично опроверг слова кадыровца Алаудинова
- 8.09.2024, 12:11
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Пресс-секретарь Кремля ответил на вопрос журналистов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о якобы победе РФ в войне.
По его мнению, войну еще рано считать завершенной.
«Еще многое предстоит сделать», — сказал Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.
Ранее Алаудинов отличился очередным резонансным заявление. По его словам, РФ якобы уже победила в войне.