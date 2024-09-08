Сильный смог пришел в Минск 12 8.09.2024, 13:42

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В городе стоит дым.

«Из-за чего столько дыма на улице?» «Может, кто-то в курсе что горит?», — пишут жители минского микрорайона Сухарево в одном из районных чатов. Официальной информации пока нет, по данным наблюдений, качество воздуха в некоторых районах действительно ухудшилось. «Зеркало» рассказывает, что известно к этому моменту.

Интернет-пользователи из Сухарева активно обсуждают проблему с качеством воздуха. Некоторые предполагают, что причиной может быть пожар. Одной из участниц чата в МЧС сообщили, что в районе горит дом и работают спасатели.

Правда, задымление заметили и в другой части города.

«В районе Новинок тоже сильный смог», — написал один из пользователей.

«Вчера утром было то же самое, запах паленого и „туман“», — написала еще одна участница чата.

На сайте Минского городского управления МЧС пока нет информации о возгорании в этом районе. Белгидромет регулярно публикует информацию о состоянии атмосферного воздуха в разных точках Беларуси. Самые актуальные данные к этому моменту — на 6 сентября, на тот момент проблем с воздухом в Минске не было.

Информацию о качестве воздуха в реальном времени публикует сайт World’s Air Pollution. Он получает информацию с датчиков в разных городах мира и сразу подсчитывает индекс загрязнения.

По данным этого ресурса, в Минске действительно есть проблема с воздухом. Датчик на улице Бельского показал уровень загрязнения 143, что по шкале этого сайта характеризуется как «нездоровый».

По данным World’s Air Pollution, качество воздуха в этом районе резко начало ухудшаться утром 8 сентября.

Датчики, установленные на улицах Кольцова и Калиновского показали индексы 116 и 129. По шкале создателей сайта, этот уровень характеризуется как «нездоровый для чувствительных групп». Согласно истории ресурса, проблемы с воздухом в этом районе начались утром 7 сентября и продолжаются 8 сентября.

Мониторинг качества воздуха в реальном времени публикует и проект AirMQ. В описании сказано, что его создала группа технических энтузиастов и экологов.

По данным онлайн-карты, в нескольких районах Минска концентрации частиц PM2.5 в воздухе достигли вредных значений. Хуже всего ситуация в Сухарево и Ратомке. Также проблемы с воздухом есть в Ждановичах, Брилевичах и Медвежино.

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