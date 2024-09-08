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В ряде белорусских и литовских городов стоит дым

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  • 8.09.2024, 12:53
  • 4,598
В ряде белорусских и литовских городов стоит дым
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В чем дело?

Жители Лиды, Новогрудка, Слонима и Вильнюса наблюдали дымку, которая не давала солнцу пройти сквозь нее, и ощущали запах гари.

Дымом заволокло Минск и Гомель, пишет «Маланка».

Белорусские власти не дали официальных объяснений, однако Министерство здравоохранения Литвы разослало жителям восточных регионов СМС, которое обычно используется для оповещения о чрезвычайных ситуациях. В нем рассказали, что происходит.

Санитарные службы Литвы заявили, что смог, который распространился по Вильнюсу, появился из-за лесных и торфяных пожарах в Беларуси. Людям с повышенной чувствительностью к смогу рекомендуют не покидать помещений, держать окна закрытыми и проводить влажную уборку.

Хотя официальной информации о пожарах в Беларуси нет, спутниковые снимки NASA показывают дым от крупного пожара в Чернобыльской зоне на территории Украины, а также дым от цепи пожаров в зоне боевых действий в Брянской области России и Черниговской области Украины. Стоит отметить, что в Могилевской и Гомельской областях Беларуси также объявлен самый высокий уровень пожарной опасности.

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