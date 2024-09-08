Посмотрите, как изменилась Земля 2 8.09.2024, 13:09

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Наглядная анимация.

Исследователи создали анимацию, показывающую, как континенты на Земле меняли свое положение за 1,8 миллиарда лет, охватив 40% истории планеты, пишет «Хайтек».

Анимация, основанная на данных из горных пород, стала первым столь масштабным проектом по восстановлению тектоники плит.

В работе использовали геологические данные для воссоздания карты Земли в разные исторические периоды. Анимация показывает, как континенты двигались и соединялись, образуя различные суперконтиненты.

Исследование возглавил Сяньчжи Цао из Океанического университета Китая. Карта демонстрирует, как Индия и части Юго-Восточной Азии движутся на юг, формируя Гондвану в Южном полушарии. Около 200 миллионов лет назад Гондвана объединилась с Северной Америкой, Европой и Азией, образовав Пангею — суперконтинент, существовавший во времена динозавров.

Анимация также показывает более древние суперконтиненты. Пангея и Гондвана сформировались при столкновении старых плит, а до них существовала Родиния, которая образовалась из распавшегося суперконтинента Нуна около 1,35 млрд лет назад.

Ученые подчеркивают, что Земля уникальна в Солнечной системе благодаря тектонике плит. Эти движения создают горы и океанические впадины, а также влияют на глобальные процессы. Тектоника плит поднимает горные породы на поверхность, где они вступают в реакцию с углекислым газом, помогая регулировать климат.

Кроме того, из пород вымываются важные элементы, такие как фосфор и молибден, которые используются живыми организмами для синтеза ДНК, белков и аминокислот. Тектонические процессы играют ключевую роль в поддержании жизни на Земле и в долгосрочной стабилизации климата.

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