закрыть
8 сентября 2024, воскресенье, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Свитан: Лукашенко боится за Мозырский НПЗ

2
  • 8.09.2024, 13:20
  • 2,414
Свитан: Лукашенко боится за Мозырский НПЗ
Роман Свитан

Диктатор не знает, как действовать дальше.

За последнюю неделю российские дроны залетали на территорию Беларуси уже несколько раз. Таким образом Россия пытается привлечь страну к боевым действиям против Украины.

Такое мнение «24 Каналу» высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что «шахеды», которые залетают в воздушное пространство Беларуси, являются запрограммированными. Лукашенко же не знает, как действовать дальше.

По словам полковника запаса ВСУ, вероятнее всего, российские дроны запрограммированы и после того, как они залетели в Украину, страна-агрессор сознательно направила их в Беларусь. Такая ситуация происходит не впервые, и точно будет не последней.

Белорусские военные наконец-то начали сбивать «шахеды», понимая, что дрон несет боевую часть, что является угрозой, например, для Мозырского НПЗ. Лукашенко очень переживает за этот завод и может пытаться обвинить в его возможном будущем уничтожении Украину. Однако понятно, что этим занимаются россияне.

«Российские беспилотники заходят в Украину, затем в Беларусь, а затем могут возвращаться обратно в Украину. Россия хочет спровоцировать еще одну войну, создать прецедент, чтобы развязать серьезные боевые действия», – подчеркнул Свитан.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов