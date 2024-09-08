Свитан: Лукашенко боится за Мозырский НПЗ 2 8.09.2024, 13:20

2,414

Роман Свитан

Диктатор не знает, как действовать дальше.

За последнюю неделю российские дроны залетали на территорию Беларуси уже несколько раз. Таким образом Россия пытается привлечь страну к боевым действиям против Украины.

Такое мнение «24 Каналу» высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что «шахеды», которые залетают в воздушное пространство Беларуси, являются запрограммированными. Лукашенко же не знает, как действовать дальше.

По словам полковника запаса ВСУ, вероятнее всего, российские дроны запрограммированы и после того, как они залетели в Украину, страна-агрессор сознательно направила их в Беларусь. Такая ситуация происходит не впервые, и точно будет не последней.

Белорусские военные наконец-то начали сбивать «шахеды», понимая, что дрон несет боевую часть, что является угрозой, например, для Мозырского НПЗ. Лукашенко очень переживает за этот завод и может пытаться обвинить в его возможном будущем уничтожении Украину. Однако понятно, что этим занимаются россияне.

«Российские беспилотники заходят в Украину, затем в Беларусь, а затем могут возвращаться обратно в Украину. Россия хочет спровоцировать еще одну войну, создать прецедент, чтобы развязать серьезные боевые действия», – подчеркнул Свитан.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com