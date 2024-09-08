Бойцы ВСУ показали собаку-робота 8.09.2024, 13:52

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И рассказали, что она умеет.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины применяют на фронте собак-роботов. Об этом сообщил Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» и обнародовал соответствующее видео.

«Сводное подразделение «Медоид» вместе со своим незаменимым помощником успешно прореживает ряды оккупантов на востоке Украины», — говорится в сообщении.

На видео военный рассказал, что собаки-работы используются для разведки. Они могут работать в лесу и городской застройке.

«Кроме этого, она может быть управляемой как оператором, так и работать по маршруту <…> У нее очень маленькая силуэтность, ее почти не видно», – рассказал военный.

По его словам, если робот работает в лесу, его нужно замаскировать камуфляжной тканью, а в городской застройке на него можно «навесить все что угодно».

В то же время роботособака будет активирована, будет снимать все, что вокруг, и оператор будет это видеть, сказал боец ВСУ. Помимо этого, робот может доставлять грузы заблокированным военным. В частности, патроны или гранаты.

«Это изделие – как база, в которую можно интегрировать все, что сейчас актуально. Война меняется, и тот, кто будет использовать новые возможности, будет иметь определенную фору перед противником», – резюмировал военный.

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