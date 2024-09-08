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В Борисове будут наваривать «мангалы» на белорусские танки

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  • 8.09.2024, 14:00
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В Борисове будут наваривать «мангалы» на белорусские танки

Россиянам такая защита от дронов не сильно помогла.

В Беларуси уже решено оборудовать защитой от дронов все имеющиеся на вооружении танки, сообщил «ВоенТВ» начальник бронетанкового управления Минобороны Беларуси полковник Виталий Кильчевский.

140-ремонтому заводу в Борисове уже передан первый батальон танков для модернизации, она должна закончиться в ближайшее время.

Речь идет о так называемых «мангалах». Ранее появились фото белорусской техники с этой защитой. Однако, судя по видео из Украины, россиянам «мангалы» не особо помогают.

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