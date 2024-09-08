Иранский политик подтвердил поставки ракет в Россию

Иранский политик подтвердил поставки ракет в Россию10
- 8.09.2024, 14:08
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Их обменяли на сою и пшеницу.
Иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил, что Иран поставляет России оружие – в то время как менее суток назад миссия Ирана в ООН отвергла обвинения о передаче баллистических ракет малой дальности в Россию.
Как заявил Ардестани в интервью Didban Iran, Иран «не вмешивается в войну напрямую», однако продает России оружие, чтобы обеспечить свои потребности.
«Мы вынуждены обмениваться товарами для удовлетворения наших потребностей, включая импорт соевых бобов и пшеницы. Часть бартера включает в себя отправку ракет, а другая часть - отправку военных беспилотников в Россию», - сказал Ардестани.
Также на вопрос о том, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, законодатель ответил, что «хуже, чем есть, уже быть не может».