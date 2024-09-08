Собаки очень долго помнят названия своих игрушек
- 8.09.2024, 14:42
В течение нескольких лет.
Некоторые наиболее талантливые собаки могут принести игрушку, которую назовет его хозяин, даже если не видели ее в течение двух лет.
Как пишет The Guardian, прежние эксперименты показали, что собаки некоторых пород обладают исключительными способностями к запоминанию слов. Наиболее известен бордер-коли по кличке Чейзер, изучивший названия более 1000 предметов.
Теперь же ученые из Венгрии изучили когнитивные способности собак и обнаружили, что некоторые из них могут хранить в памяти названия игрушек, даже если не сталкивались с ними в течение двух лет.
Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Biology Letters, показало, что для того, чтобы собака вспомнила игрушку по названию через длительное время, не требуется освежать его память с помощью частой игры с этим предметом.
Для своего эксперимента ученые взяли пять собак, которые в ходе прежних исследований успешно изучили названия 12 новых игрушек, которые были затем спрятаны на два года.
После такого длительного перерыва хозяева собак достали эти игрушки из тайника. Из-за потери некоторых игрушек их количество было ограничено пятью предметами. Каждый хозяин собаки размещал старые игрушки в отдельной комнате, добавляя к ним восемь новых игрушек собаки. Затем он переходил в другую комнату и просил своего питомца по очереди принести одну из старых игрушек, называя ее.
Эксперимент для каждой собаки проводился дважды. Исследователи наблюдали за происходящим по видеосвязи.
Результаты показали, что в целом собаки правильно выбирали игрушку в 44% случаев, а некоторые продемонстрировали успех в 60% случаев, что превзошло ожидания ученых.
Ученые подчеркивают, что собаки действительно могут запоминать названия предметов, но этот навык свойственен не всем. Причины, лежащие в основе этой способности, пока остаются неизвестными.
Авторы обращают внимание, что у собак, которые были более талантливыми, в большинстве случаев были хозяева, проводившие с ними больше времени.
Ученые утверждают, что их открытие может иметь значение для понимания эволюции человеческого языка, поскольку память — один из ключевых элементов в ее развитии.