Три решения, которые могут реально изменить ситуацию на фронте 1 Олеся Яхно

8.09.2024, 14:49

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Олеся Яхно

Таланта у ВСУ хватает.

Три решения, которые могут реально изменить ситуацию на фронте, а значит, будут работать на создание предпосылок в России для старта мирного процесса.

Размещение ПВО на восточных и южных флангах НАТО (это вопрос защиты и самой Европы).

Снятие ограничений на использование западного оружия по рос целям (тем более, что мы движемся к налаживанию собственного производства).

Возможность размещения/нахождения части западных военных на территории Украины с невоенной миссией (это будет иметь значение не столько для хода войны непосредственно, сколько для демонстрации того, что де-факто Украина движется в Альянс).

А таланта у ВСУ, как показала Курская операция (и не только это), хватает.

Олеся Яхно, «Фейсбук»

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