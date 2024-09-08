Три решения, которые могут реально изменить ситуацию на фронте1
- Олеся Яхно
- 8.09.2024, 14:49
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Таланта у ВСУ хватает.
Три решения, которые могут реально изменить ситуацию на фронте, а значит, будут работать на создание предпосылок в России для старта мирного процесса.
Размещение ПВО на восточных и южных флангах НАТО (это вопрос защиты и самой Европы).
Снятие ограничений на использование западного оружия по рос целям (тем более, что мы движемся к налаживанию собственного производства).
Возможность размещения/нахождения части западных военных на территории Украины с невоенной миссией (это будет иметь значение не столько для хода войны непосредственно, сколько для демонстрации того, что де-факто Украина движется в Альянс).
А таланта у ВСУ, как показала Курская операция (и не только это), хватает.
Олеся Яхно, «Фейсбук»