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СМИ: На акцию протеста в Тель-Авиве вышло полмиллиона человек

  • 8.09.2024, 15:16
СМИ: На акцию протеста в Тель-Авиве вышло полмиллиона человек
Фото: Getty Images

Они требуют от правительства добиться освобождения заложников, захваченных ХАМАС.

Организаторы прошедшего в Тель-Авиве в субботу, 7 сентября, протестного митинга с требованием к властям Израиля добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа израильтян, оценили количество участников в 500 тысяч человек. Это число делает акцию самой многочисленной с момента эскалации конфликта в регионе, отмечает издание The Times of Israel, пишет «Немецкая волна».

Как и на других подобных демонстрациях, протестующие требовали от властей предпринять меры по освобождению заложников, захваченных террористической группировкой ХАМАС в ходе атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

На акции выступали с речами и родственники заложников, мать одного из них заявила, что премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху больше на руку смерть захваченных ХАМАС израильтян, чем их освобождение.

Сообщается о как минимум одной конфликтной ситуации, возникшей между протестующими и группой молодых людей с правыми взглядами, наблюдавшей за шествием. Участники митинга сообщили об этой группе полицейским. Кроме того, СМИ пишут о задержании как минимум пяти участников протестной акции, среди которых один несовершеннолетний.

Аналогичные митинги прошли 7 сентября и в ряде других городов Израиля, количество их участников организаторы оценивают в десятки тысяч человек.

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