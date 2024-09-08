СМИ: На акцию протеста в Тель-Авиве вышло полмиллиона человек
- 8.09.2024, 15:16
Они требуют от правительства добиться освобождения заложников, захваченных ХАМАС.
Организаторы прошедшего в Тель-Авиве в субботу, 7 сентября, протестного митинга с требованием к властям Израиля добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа израильтян, оценили количество участников в 500 тысяч человек. Это число делает акцию самой многочисленной с момента эскалации конфликта в регионе, отмечает издание The Times of Israel, пишет «Немецкая волна».
Как и на других подобных демонстрациях, протестующие требовали от властей предпринять меры по освобождению заложников, захваченных террористической группировкой ХАМАС в ходе атаки на Израиль 7 октября 2023 года.
На акции выступали с речами и родственники заложников, мать одного из них заявила, что премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху больше на руку смерть захваченных ХАМАС израильтян, чем их освобождение.
Сообщается о как минимум одной конфликтной ситуации, возникшей между протестующими и группой молодых людей с правыми взглядами, наблюдавшей за шествием. Участники митинга сообщили об этой группе полицейским. Кроме того, СМИ пишут о задержании как минимум пяти участников протестной акции, среди которых один несовершеннолетний.
Аналогичные митинги прошли 7 сентября и в ряде других городов Израиля, количество их участников организаторы оценивают в десятки тысяч человек.