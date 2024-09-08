У Белгидромета пропало обоняние? 8.09.2024, 15:30

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Странный ответ ведомства на звонок о смоге в Минске.

В воскресенье, 8 сентября, Минск накрыло смогом. На плохую видимость и запах гари в воздухе с самого утра жаловались жители Каменной Горки.

Сообщается также, что проблема наблюдается на Юго-Западе столицы. Журналисты tochka.by позвонили в Белгидромет.

Там заявили, что «погодных аномалий, способных спровоцировать смог и запахи гари, не зафиксировали».

Отметим, что смог в Минске может быть связан с лесными пожарами в Чернобыльской зоне на границе Украины и Беларуси.

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