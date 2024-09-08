Еще одна популярная певица стала долларовым миллиардером 8.09.2024, 15:41

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Селена Гомес

Фото: Lionel Hahn/Getty Images

Но состояние она сколотила не за счет пения.

Американская певица Селена Гомес стала долларовым миллиардером. Bloomberg пишет, что по его подсчетам состояние Гомес достигло 1,3 млрд долларов, в основном за счет принадлежащей певице линейки косметики под названием Rare Beauty, которую она запустила пять лет назад. На долю Гомес в Rare Beauty Brands приходится 80% ее капитала.

При оценке финансового состояния Гомес Bloomberg учитывал стоимость ее проданных музыкальных альбомов и недвижимости, доходы от сделок со стриминговыми сервисами, партнерских отношений с брендами, продаж билетов на концерты и актерской деятельности. Также у Гомес есть стартап Wondermind, оказывающий помощь людям с ментальными расстройствами и занимающийся исследованиями ментального здоровья.

В апреле этого года американская певица Тейлор Свифт впервые вошла в рейтинг миллиардеров, составленный журналом Forbes. Ее позиция в рейтинге не впечатляет, но Forbes отмечает, что Тейлор Свифт стала первым музыкантом, которому удалось добиться десятизначного состояния только благодаря своим песням и концертам.

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