«Нас было 15 человек, я один вернулся» 4 8.09.2024, 15:52

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Оккупант из Якутии рассказал, как позиции россиян накрыл украинский дрон «Баба Яга».

В Сети появилось видеообращение штурмовика ВС РФ, который приехал воевать в Украину из Якутии.

Он откровенно рассказал об огромных потерях в российской армии, пишет Telegram-канал «Украина 365».

Штурмовая группа якута была полностью уничтожена при попытке прорвать оборону ВСУ. Ему единственному удалось выбраться живым. Вернувшись назад, он обнаружил, что его позиция полностью выжжена украинскими ударными дронами «Баба Яга».

«Еле выбрался из наката (штурма - ред.). Один вышел. Нас было 15 человек, я один вернулся. Сюда пришел к своим вчера, а их тут разбомбили. Блиндаж «Баба Яга» разбомбила, пока мы там воевали… «Затрехсотился» (получил ранение - ред.) я, руку жестко ранило. Вон кости торчат… Мне надо до 1-го батальона добраться, руку показать, перевязать. Броник и все остальное оставил там. Кое-как вышел оттуда. Дроны-камикадзе били по нам. Помощь просили - не дают. Воду просили - не привозят… Я не понимаю, как я выжил», - пожаловался оккупант.

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