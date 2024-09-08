Politico: Соратники Трампа опасаются, что он провалит дебаты с Харрис 2 8.09.2024, 16:16

Кандидат от демократов может заманить его в ловушку.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может восстановить свои позиции в предвыборной кампании благодаря проведению успешных дебатов против кандидата от демократов Камалы Харрис, однако в его команде опасаются, что он может не использовать этот шанс. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собеседников в команде 45-го президента США.

В материале говорится, что команда Трампа месяцами призывала его сосредоточиться на критике политики Харрис, а не на ее личности, однако он отказывается и продолжает нападки на оппонентку. Некоторые республиканцы опасаются, что это может привести к провалу на дебатах, которые пройдут во вторник, 10 сентября.

Бывший представитель Палаты представителей Ньют Гингрич считает, что Харрис будет вести себя «очень, очень агрессивно, будет пытаться заманить Трампа в ловушку, переходить на личности и пытаться унизить оппонента».

«Я думаю, я надеюсь, что он будет вести себя как парень, который был настоящим президентом <…> И просто будет спокойным и уравновешенным», – добавил Гингрич.

Одна из нескольких республиканских стратегов Триша Маклафлин выразила убеждение, что Трамп можно дисциплинировать.

«Если Трамп почувствует, что его загнали в угол, и почувствует, что это трое на одного, это может быть проблемой», – добавила Маклафлин, имея в виду Харрис и двух модераторов будущих дебатов.

Журналисты отметили, что сам Трамп, судя по его поведению, не разделяет мнение своих поклонников и будет придерживаться своего образа. Когда автор подкаста Лекс Фридман призвал 45-го президента говорить о «положительном видении будущего вместо критики другой стороны», тот, похоже, не согласился с этим.

«Да, я думаю, что критиковать надо. Я считаю, что они отвратительные», – сказал Трамп в эпизоде, опубликованном в прошлый вторник.

В то же время представитель штаба Трампа, говоривший на условиях анонимности, заявил, что экс-президент, как и до июньских дебатов с действующим президентом США Джо Байденом, работает с союзниками, чтобы определить, как лучше отразить контраст с Харрис во время дебатов.

Трамп «просто пересматривает особенности политики», которые, по его мнению, будут больше всего интересовать избирателей, сказал чиновник, чтобы сравнить свое время в должности с «четырьмя годами Харрис как второго пилота».

«Ему просто нужно быть не слишком агрессивным, чтобы избиратели, которым надоели экономика и границы, могли голосовать за него. Дебаты имеют гораздо большее значение для Харрис, поскольку избиратели еще не имеют твердого мнения о ней», — подчеркнул один из соратников Трампа.

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