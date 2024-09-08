В России бывший «вагнеровец» рассказывает детям о семейных ценностях

В России бывший «вагнеровец» рассказывает детям о семейных ценностях9
- 8.09.2024, 16:31
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Его судили как раз за убийство целой семьи.
На Сахалине осужденный за жестокое убийство семьи в Волгограде бывший боец ЧВК «Вагнер» рассказал школьникам о семейных ценностях. Как пишет издание V1.ru, Артема Дильмурадова осудили на 14 лет строгого режима за особо тяжкое преступление в составе группы. Однако он направился на войну, прошел «бахмутскую мясорубку» и сейчас занимается «общественно-просветительской деятельностью» на Сахалине.
Встреча вагнеровца с учениками школы №22 прошла в июне, но известно о ней стало только сейчас. Как говорится в канале фонда «Защитники Отечества», встреча «носила патриотический характер».
«Мне именно моя семья помогла вернуться к мирной жизни. < … > Запомните, дети, семья — это самое важное в жизни. Уважайте старших, уважайте друг друга, будьте честными людьми», — рассказал школьникам Дильмурадов.
Дилмурадов в 2012 году вместе с тремя подростками убил семью одного из них — отца, мачеху и ее мать. Преступники обокрали дом и подожгли его.