Отвечай, Песков! Telegram-канал «СерпомПо»

8.09.2024, 17:25

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Микрофон включен.

Который день по сетям несется эхо поразительного рассказа о «детях Путина-Кабаева», добытый одним из расследовательских проектов. Самое удивительное в этом повествовании не роскошь жизни, не социальная изоляция от сверстников и даже не воспитание с приглашенными преподавателями (последнее живо напоминает рассказы об образовании детей королевских семей в прежние времена).

Удивительно, что нет признаков того, что «дети Путина-Кабаевой» воспитываются по-скрепному. Согласно проповедям их папаши и его подчиненных, которыми который год кормят страну.

Кроме того, отчего-то молчит контрпропаганда, призванная разоблачать разного рода исследования дворцов и резиденций великого геополитика, его яхт и прочих богатств.

Где же вы, говорливый пресс-секретарь Песков?

А ну-ка, выйдите на люди, Песков, и нанесите ответный удар. Расскажите, что никаких детей Путина-Кабаевой не существует в природе. А внуки Путина от его законных дочерей от бывшей жены Людмилы учатся в обычной школе, хоть и под подложными фамилиями. Причем, недавно были переведены в одну из школ Белгородской области, чтобы разделить тяготы, в которые втянул народ их дедок.

Кроме того, среди учителей этой школы значительный процент составляют участник «спецоперации». Сами же внуки Путина - члены Юнармии и Движения первых. По вечерам к ним на чай иной раз заезжает Дугин, ведет с ними задушевные беседы об Ильине.

Наконец, заявление о том, что отпрысков Путина обучают английскому носители языка – ложь. Учат они исключительно китайский. И , как сказал днями сам Путин, уже свободно на нем говорят.

Давайте, Песков, на выход в зал. Не молчите. Журналисты в сборе. Микрофон включен.

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