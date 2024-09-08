Тайская компания оплачивает сотрудникам подписку в Tinder
- 8.09.2024, 17:29
Чтобы они стали счастливее.
Маркетинговое агентство из Таиланда запустило специальную программу для сотрудников. Им оплачивают премиум-подписку Tinder и дают оплачиваемый отпуск, чтобы сходить на свидания, пишет «Нож».
В руководстве компании заявили, что некоторые исследования показывают, как состояние влюбленности повышает уровень счастья, а значит, делает работу более приятной.
Они рассчитывают, что если их сотрудники встретят свою любовь, их производительность и благополучие возрастут, положительно повлияв на результаты работы.