Тайская компания оплачивает сотрудникам подписку в Tinder 8.09.2024, 17:29

Чтобы они стали счастливее.

Маркетинговое агентство из Таиланда запустило специальную программу для сотрудников. Им оплачивают премиум-подписку Tinder и дают оплачиваемый отпуск, чтобы сходить на свидания, пишет «Нож».

В руководстве компании заявили, что некоторые исследования показывают, как состояние влюбленности повышает уровень счастья, а значит, делает работу более приятной.

Они рассчитывают, что если их сотрудники встретят свою любовь, их производительность и благополучие возрастут, положительно повлияв на результаты работы.

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