«В Кремле предатели»: Z-военкор начал угрожать Путину восстанием 6 8.09.2024, 18:09

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После оперативного окружения российских войск в Курской области.

Военнослужащий ВС РФ и популярный Z-блогер Егор Гузенко (Тринадцатый) выложил в Telegram серию видео, в которых жалуется на ход так называемой «СВО».

Он угрожает властям России восстанием. Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Особенно сильно возмутила Тринадцатого ситуация в Курской области, где ВСУ взяли российские войска в оперативное окружение. В боях на этом участке Z-блогер потерял близкого друга - капитана ВС РФ Артема Матуля.

«Вот в Курской области, в Судже мосты (ВСУ - ред.) перебили вокруг. И наши вот наводили (понтонные - ред.) мосты. Тема вот погиб, Артем Владимирович Матуль, капитан… Если бы мы в самом начале разбили им (украинцам - ред.) все мосты, там поставок бы вооружения не было, там давным-давно все закончилось. Но у нас же делают все в обратную сторону! Как не надо! Обидно до глубины души! Мы когда-то во все это поверили и пошли воевать. И по-честному воевали за всю эту (фигню - ред.). А они (власти РФ - ред.) в это время развлекались, устраивали семинары и переговоры… То, что сейчас происходит, - это все предательство. Предатели сидят в Кремле! Падают самолеты, происходят взрывы (намек на ликвидацию главы ЧВК «Вагнер» Пригожина - ред.), убирают неудобных, сажают по тюрьмам. Мы должны понимать, что, когда мы вернемся с фронта, война для нас не закончится… Предатели захватили страну… Нас много, нас целая страна. А вас там кучка сидит, вы старые, скоро поумираете», - заявил Гузенко.

Он также угрожает выдать Украине депутатов Госдумы России в обмен на освобождение из плена солдат РФ.

«Каждый депутат должен понимать, что может стать обменным фондом. Мы будем менять одного депутата, отдавать (украинцам - ред.), чтобы его публично вздернули. Пусть развлекаются, и мы тоже посмотрим по телеку, я ради такого даже украинский канал включу», - сказал Тринадцатый.

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