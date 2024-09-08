Украина ввела новые правила для военнопленных РФ 2 8.09.2024, 18:27

3,340

После расстрела бойцов ВСУ.

Пленным военнослужащим ВС РФ запретили звонить родным в Россию. Ранее у них была возможность звонить раз в месяц. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что запрет совершать звонки не нарушает нормы Женевской конвенции, которой Украина придерживается в отношении пленных россиян. Об этом уполномоченный рассказал в эфире национального телемарафона.

Лубинец отметил, что правила в отношении российских военнопленных изменились после того, как российские оккупанты все чаще стали демонстративно и цинично убивать бойцов ВСУ на камеру. Также подобные случаи фиксируются с беспилотников-разведчиков.

Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен по правам человека требует реакции мира на военные преступления россиян.

«В который раз я вижу неэффективную реакцию, неэффективное выполнение мандата со стороны международных организаций, в первую очередь, международного комитета Красного Креста... Если продолжится такая «страусиная позиция», то весь мир поймет, зачем вообще такая организация нужна, которая не может выполнять свою функцию: защитить украинских военнопленных», — заявил Лубинец.

По его словам, Украина меняет некоторые вещи в отношении пленных россиян. Например, речь идет о возможности пленных звонить домой. Сейчас российские военнопленные находятся в четырех специальных лагерях, которые соответствуют всем нормам Женевской конвенции.

«По состоянию на сейчас нам сообщили, что у россиян сохраняется возможность писать письма, но права на осуществление телефонных звонков у них уже нет», — сказал Лубинец. Он отметил, что передача писем от пленных россиян происходит следующим образом: он передает письма своей российской коллеге Татьяне Москальковой. Та, в свою очередь, передает письма от пленных бойцов ВСУ. Так в Украине могут понять, где находятся их солдаты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com