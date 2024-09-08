Еще один город Беларуси перевели на карантин из-за опасного вредителя 1 8.09.2024, 18:35

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Жителям сообщили, что делать при встрече с насекомым.

На днях стало известно, что в Пинске объявили карантин из-за американской белой бабочки. Оказалось, вредительницу ищут не только в городе на Пине, но еще и в Кобрине. Здесь часть райцентра тоже оказалась на карантине, пишет Vkobrine.by. Руководители местных организаций, предприниматели и обычные горожане должны «обеспечить неукоснительное выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий».

Карантин из-за американской белой бабочки в Кобрине установили еще 30 августа. Затрагивает он квартал, ограниченный улицами Ленина, Советская, Новый мост, Пролетарская, Королева, Кутузова, Фестивальная, Вертолетная, Штабная, Настасича, Калинина.

В местной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений рассказали, что делать, увидев вредительницу. По мере появления паутинных гнезд с гусеницами их стоит срезать и сжигать. Последнее необходимо делать на специально отведенных для этого участках, при этом соблюдая правила экологической безопасности. Отвозить туда «зараженные растительные отходы» нужно в крытом транспорте.

Людям, которые работают в карантинной зоне, рекомендуют чистить транспорт, инструменты, тару, одежду и обувь.

— Все работы, связанные с локализацией и ликвидацией очага американской белой бабочки, производятся за счет землепользователей, — отметила Инна Кульгавеня, ведущий агроном-госинспектор Кобринской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Напомним, характерный признак очага американской белой бабочки — паутинные гнезда с колониями гусениц. Поначалу могут быть оплетены несколько листочков, позже — целая ветка. Разрастаясь, гнезда могут достигать 1−1,5 м, а иногда и захватывать «в плен» целые деревья.

Вредительница — не новое явление для юга Беларуси. Там ее замечают уже как минимум четвертый год. Еще в 2021-м в Лунинце вводили карантин на три года из-за этого вредителя. В этом году бабочек замечали, например, в Добрушском районе на Гомельщине.

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