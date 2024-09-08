закрыть
8 сентября 2024, воскресенье, 19:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ бомбами взорвали последний мост через Сейм в Курской области

2
  • 8.09.2024, 18:59
  • 2,144
ВСУ бомбами взорвали последний мост через Сейм в Курской области

Пролет рухнул в воду.

Украинская армия взорвала последний мост через реку Сейм в Курской области. Удар нанесен по мосту в селе Карыж.

Кадры подрыва снял беспилотник, зависший над мостом и осуществлявший визуальный контроль точности попадания.

Видео публикует Telegram-канал «Украина 365».

Высокоточные бомбы как минимум дважды попали в мост, один из пролетов которого обвалился еще ранее.

После новых попаданий мост не пригоден для использования автомобильной и бронетехники.

По всей вероятности, ВСУ использовали американскую реактивную установку HIMARS или М270 для подрыва моста.

Населенный пункт Село Кариж находится на берегу реки Сейм, в 7 км от российско-украинской границы, в 127 км к юго-западу от Курска, в 12 км к северо-западу от районного центра — поселка городского типа Глушково.

Теперь соединения российской армии, которые находятся к югу от реки, не смогут провести быструю эвакуацию с техникой.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов