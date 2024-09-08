Илон Маск к 2027 году может стать первым в мире триллионером
- 8.09.2024, 19:16
Его состояние растет приблизительно на 110% в год.
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может стать первым в мире триллионером. К такому выводу пришла исследовательская группа Informa Connect Academy, которая мониторит крупнейшие состояния мира.
Сейчас состояние Маска составляет 251 миллиард долларов и растет приблизительно на 110% в год. Таким образом, отмечают исследователи, оно может достичь триллиона к 2027 году.
Вторым – вслед за Маском – кандидатом в триллионеры назван индийский бизнесмен Гаутам Адани, сопредседатель концерна Adani Group, который управляет портами и аэропортами, энергетическими и горнодобывающими предприятиями. Если его компании будут развиваться с той же скоростью, что сейчас – на 123% в год, – он достигнет триллиона в 2028 году.
Также, по прогнозам Informa Connect Academy, до 2030 года триллионерами могут стать исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг, индонезийский энергетический магнат Праджого Пангесту, глава холдинга LVMH Бернар Арно и глава Meta Марк Цукерберг.