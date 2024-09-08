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Полк Калиновского поздравил белорусов с Днем воинской славы

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  • 8.09.2024, 19:24
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Полк Калиновского поздравил белорусов с Днем воинской славы

Дело Константина Острожского продолжается.

Полк Калиновского поздравил с Днем белорусской воинской славы. Видео было опубликовано в соцетях подразделения 8 сентября, в  в 510-ю годовщину победы объединенных войск Великого Княжества Литовского и Королевства Польского под началом гетмана Константина Острожского над войсками Московского государства во время войны 1512-1522 годов.

«Сёння, 8 верасня, увесь асабовы склад палка Кастуся Каліноўскага адзначае Дзень беларускай вайсковай славы на фронце. У дадзены момант гэта найбольш адпаведнае месца, каб адзначыць гэта гістарычнае свята, — заявил временно исполняющий обязанности командира полка Павел Шурмей (позывной «Дядька»). — Як і тады, 510 год таму назад пад Воршай, мы разам з нашымі братамі-украінцамі б’ем маскоўскую навалу. (…) Мы разам ідзем да адзінай вялікай мэты: вызваленне Беларусі праз перамогу Украіны».

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