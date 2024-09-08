Forbes: Украина создала мощный ответ на КАБы РФ 2 8.09.2024, 19:46

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Это может стать ключевым оружием для ударов по целям в России.

Украина в условиях войны сумела создать собственную высокоточную планирующую авиационную бомбу, которая может стать ключевым оружием для ударов по целям в России.

Новая украинская бомба имеет ракетный ускоритель и выдвижные крылья, что потенциально увеличивает дальность ее полета до 65 километров, говорится в материале издания Forbes.

В материале идет речь о том, что недавно появилось видео, снятое экипажем истребителя Су-27 ВВС Украины, где показан бомбардировщик с прототипом планирующего боеприпаса под крылом.

Авторы статьи уверены, что если Украина сможет наладить местное производство новой бомбы, она может начать догонять РФ в этом компоненте. Создавая собственные высокоточные боеприпасы, Украина также освобождается от полной зависимости от непостоянных союзников в отношении ключевых военных возможностей.

Местное производство также является для Украины способом обойти ограничения своих союзников на использование боеприпасов иностранного производства. Самое главное, американцы запрещают украинцам запускать высокоточные баллистические ракеты, поставляемые США, по целям на территории России — целям, которые включают авиабазы, поддерживающие российские бомбардировки.

Что известно о новой украинской авиабомбе

С крыльями и установленным на хвосте ракетным ускорителем предположительно управляемая по GPS бомба очень похожа на французскую бомбу AASM Hammer. Не исключено, что украинцы на самом деле скопировали французское оружие.

Напоминается, что бригадный генерал ВВС Сергей Голубцов еще в июне объявил, что его служба разрабатывает новый комплект планирующего и наводящего устройства для преобразования неуправляемых бомб советского производства в высокоточные боеприпасы. Испытательный полет на этом Су-24 стал важным шагом в разработке нового оружия.

Уточняется, что украинские ВВС, очевидно, недовольны поставками бомб союзниками, ведь Франция пообещала поставлять всего 50 Hammer в месяц — слишком мало, чтобы соответствовать примерно 3000 KAБ, которые русские сбрасывают по всей линии фронта каждый месяц.

Журналисты добавили, что украинские ВВС вооружили несколько типов боевых самолетов американскими и французскими планирующими бомбами, включая Су-24, Су-27 и МиГ-29. Все три типа в конечном итоге могут нести новую украинскую бомбу.

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