Путин в танке с застрявшим в люке Рогозиным 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

8.09.2024, 20:03

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А Захарова с Медведевым будут «горючее» подносить на передовую.

Кремлевский видеорегистратор Павел Зарубин огласил график великого геополитика на предстоящей неделе. Среди мусора встреч мелькнуло «участие в военных учениях».

Что за участие? В каске, что ли, с автоматом побежит, свалится кулем в залитый водой окоп? Или снаряды будет к пушке подносить? Может, в танке поедет с застрявшим в люке Рогозиным?

Скорее, конечно, выслушает доклады, усядется с биноклем и будет наблюдать.

Но почему решил отправиться на учения во время «боевой страды»? Езжай на фронт, он не так далеко. Добрался до Курска, а там рукой подать. И можно «участвовать».

Заодно и Кадырова можно прихватить вместе с Лавровым и другими авторами и соучастниками. Усадить всех в один окоп и будут отражать наступление, обмениваясь по ходу дела геополитическими новостями. А Захарова с Медведевым будут «горючее» подносить на передовую, надолго залегая в воронках при обстреле, неровно шагая к руководителям.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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