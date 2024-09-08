закрыть
8 сентября 2024, воскресенье, 21:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин в танке с застрявшим в люке Рогозиным

2
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 8.09.2024, 20:03
  • 3,258
Путин в танке с застрявшим в люке Рогозиным

А Захарова с Медведевым будут «горючее» подносить на передовую.

Кремлевский видеорегистратор Павел Зарубин огласил график великого геополитика на предстоящей неделе. Среди мусора встреч мелькнуло «участие в военных учениях».

Что за участие? В каске, что ли, с автоматом побежит, свалится кулем в залитый водой окоп? Или снаряды будет к пушке подносить? Может, в танке поедет с застрявшим в люке Рогозиным?

Скорее, конечно, выслушает доклады, усядется с биноклем и будет наблюдать.

Но почему решил отправиться на учения во время «боевой страды»? Езжай на фронт, он не так далеко. Добрался до Курска, а там рукой подать. И можно «участвовать».

Заодно и Кадырова можно прихватить вместе с Лавровым и другими авторами и соучастниками. Усадить всех в один окоп и будут отражать наступление, обмениваясь по ходу дела геополитическими новостями. А Захарова с Медведевым будут «горючее» подносить на передовую, надолго залегая в воронках при обстреле, неровно шагая к руководителям.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов