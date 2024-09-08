Путин в танке с застрявшим в люке Рогозиным

Путин в танке с застрявшим в люке Рогозиным2
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 8.09.2024, 20:03
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А Захарова с Медведевым будут «горючее» подносить на передовую.
Кремлевский видеорегистратор Павел Зарубин огласил график великого геополитика на предстоящей неделе. Среди мусора встреч мелькнуло «участие в военных учениях».
Что за участие? В каске, что ли, с автоматом побежит, свалится кулем в залитый водой окоп? Или снаряды будет к пушке подносить? Может, в танке поедет с застрявшим в люке Рогозиным?
Скорее, конечно, выслушает доклады, усядется с биноклем и будет наблюдать.
Но почему решил отправиться на учения во время «боевой страды»? Езжай на фронт, он не так далеко. Добрался до Курска, а там рукой подать. И можно «участвовать».
Заодно и Кадырова можно прихватить вместе с Лавровым и другими авторами и соучастниками. Усадить всех в один окоп и будут отражать наступление, обмениваясь по ходу дела геополитическими новостями. А Захарова с Медведевым будут «горючее» подносить на передовую, надолго залегая в воронках при обстреле, неровно шагая к руководителям.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»