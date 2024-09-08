Обнаружено авто из фильма «Назад в будущее» почти без пробега 8.09.2024, 20:14

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У него кузов из полированной стали, а двери поднимаются вверх.

В США на аукционе Bring a Trailer продали спорткар DeLorean DMC-12 1981 года. За знаменитое авто из фильма «Назад в будущее» заплатили 111 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Конечно, сейчас купе DeLorean DMC-12 считается культовым и его стоимость подскочила в последние годы, однако конкретно это авто существенно дороже.

Высокая цена DeLorean DMC-12 обусловлена тем, что это капсула времени. Пробег автомобиля составляет всего 2400 км.

Спорткар DeLorean большую часть своей жизни провел в гараже. Первый владелец владел им до 1990 года и продал авто отцу нынешнего владельца. С 1999 по 2009 год купе стояло в гараже, затем некоторое время эксплуатировалось и снова было поставлено на хранение до 2024 года.

DeLorean DMC-12 прекрасно сохранился. Его кузов фактически в новом состоянии, а возраст авто выдает лишь несколько помятая кожа в салоне.

Всего изготовили всего 8500 купе DeLorean DMC-12. Дизайн авто с дверями типа «крыло чайки» (они поднимаются вверх) разработал знаменитый итальянский стилист Джорджетто Джуджаро. Кузов изготовлен из полированной стали.

Спорткар оснащен 2,8-литровым 130-сильным V6 и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,6 с и развить 209 км/ч. Авто оснащено кондиционером, магнитолой и электростеклоподъемниками.

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