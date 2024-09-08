«Китай просто душит Россию» 9 8.09.2024, 20:22

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Пропагандисты взвыли из-за решения Пекина.

Экономические ограничения со стороны Китая в адрес России под давлением США приобретают массовый и лавинообразный характер. Российские пропагандисты возмущены и заявляют, что Китай продолжает саботировать торговлю с Россией, пишет «Диалог.UA».

В последние месяцы российские экспортеры и импортеры сталкиваются с все более серьезными проблемами в торговых отношениях с КНР, которая под угрозой американских санкций начинает ограничивать экономическое взаимодействие с Москвой.

Наблюдается массовый и лавинообразный характер затруднений, которые ставят российские компании в крайне сложное положение.

Процессы сертификации, таможенного оформления, логистики и оплаты стали значительно сложнее, что серьезно затрудняет и даже парализует внешнеэкономическую деятельность.

Российский военный пропагандист Алексей Живов заявляет, что Китай под давлением США просто душит экономику России.

«Китай продолжает активно саботировать внешнюю торговлю с Россией, всякий раз ставя наших экспортеров/импортеров в затруднительное положение. Проблемы давно имеют массовый и лавинообразный характер. Сейчас можно с уверенностью говорить, что Китай под давлением США просто душит нашу экономику», - возмущается он.

Эксперты все чаще высказывают мнение, что эти трудности не случайны, а являются следствием целенаправленного давления на Китай со стороны США.

Под влиянием Вашингтона, стремящегося изолировать Россию на международной арене, Пекин, возможно, изменяет свою экономическую политику в отношении Москвы.

Это не может не отразиться на двусторонней торговле, которая до недавнего времени оставалась одним из ключевых факторов устойчивости российской экономики.

Ситуация вызывает серьезные опасения среди российских предпринимателей и экономистов, которые считают, что продолжающаяся политика Китая может оказать негативное влияние на экономическое развитие страны.

Некоторые аналитики уже предупреждают, что без стабилизации торговых отношений с Китаем российская экономика может столкнуться с еще большими вызовами в ближайшем будущем.

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