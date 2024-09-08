Синоптики предупредили белорусов о фронтальном разделе из Польши 8.09.2024, 20:30

2,610

Когда спадет жара и придут дожди?

Белгидромет продлил еще как минимум на день действие красного уровня опасности из-за высокого риска пожаров для двух белорусских регионов. Виной тому стала жаркая и сухая погода, которая установилась по всей стране с конца августа. Узнали, как долго Беларуси еще ждать дождей и спадет ли 30-тиградусная жара на следующей неделе.

Действие штормового предупреждения для Гомельской и Могилевской областей Белгидромет продлил до следующего вторника, 10 сентября. Все это время, согласно прогнозам специалистов, на большей части территории этих двух регионов установится «чрезвычайная пожарная опасность» (5 класс горимости).

В связи с этим во всех районах страны ввели либо ограничения, либо полный запрет на посещение лесов, за нарушение которых белорусам грозит штраф.

Какой будет погода на следующей неделе, с 9 по 15 сентября?

В ближайшие два дня, судя по прогнозам синоптиков, существенных осадков не стоит ожидать ни в одной из областей страны, а температура будет держаться в пределах значений прошлой недели: минимальная ночью — в диапазоне +7..+14°С, максимальная днем — от +23°С до +29°С.

Однако, уже во вторник, 10 сентября, западные районы страны, согласно прогнозу Белгидромета, должны почувствовать на себе «влияние фронтального раздела, перемещающегося с юго-востока Польши». Большинству регионов страны синоптики спрогнозировали лишь переменную облачность, однако, по западу страны уже могут пройти кратковременные дожди и даже с грозами.Как следствие, чуть понизятся и дневные максимумы в этих районах — до +18..+20°С, тогда как в целом по стране будет сохраняться достаточно жаркая погода — от +21°С до +28°С.

Предварительным прогнозом на вторую половину недели в эфире гостелеканала ОНТ поделился белорусский синоптики Дмитрий Рябов. По его словам, более влажные и прохладные воздушные массы очередного холодного атмосферного фронта начнут поступать в Беларусь лишь ближе к середине недели. К этому времени дожди с грозами можно ожидать уже и на северо-востоке Беларуси, при этом на юго-западе по-прежнему будет жарко — до +29°С.

«Мне ничего не пришло, что не так?» — В МЧС ответили белорусам на удивленные вопросы об СМС-рассылке

В целом, дожди, по словам Рябова, будут «локальные», а к выходным их и вовсе уже не прогнозируется. По предварительному прогнозу, который синоптики, как правило, корректирую в течение недели, следующие выходные будут без существенных осадков и резкого похолодания не предвидится — ночью в диапазоне +11..+17°С, днем 14 и 14 сентября до +11°С по западу и до +29°С по юго-востоку.

Когда ждать настоящей осени и второго бабьего лета?

Рябов также поделился предварительным долгосрочным прогнозом на предстоящую осень, исходя из данных мировых прогностических центров. По его словам, она в Беларуси будет «умеренно теплой», и сентябрь, и октябрь прогнозируются на один-два градуса теплее нормы. Кроме того, специалист спрогнозировал в первой половине осени вероятный «недобор осадков».

Напомним, долгосрочные прогнозы синоптиков являются предварительными и не могут быть точными. Специалисты корректируют свои прогнозы, исходя из изменения метеорологической ситуации, а более точные прогнозы дают лишь на 1-3 дня вперед.

По словам Рябова, сейчас в Беларуси установилось так называемое «бабье лето», начавшееся аккурат с наступлением календарной осени.ю Второй такой «летний» период белорусам следует ожидать в октябре, предупредил специалист.

А вот ноябрь, по словам Рябова, станет «самым неприятным и ненастным осенним месяцем». К этому времени температура, по его словам, должна вернуться к климатической норме, а погода станет преимущественно пасмурной, ветреной и сырой погоды. При этом осадков планируется в ноябре, наоборот, больше климатической нормы.

«Во второй половине осени быстрая смена погоды во второй половине осени будет сопровождаться ненастьем, сильными дождями и порывистым ветром. Погода становится все более неустойчивая. И, как правило, на смену ненастью всегда приходит арктическое вторжение — с заморозками и даже первым снегом,» — озвучил свой прогноз на эту осень Рябов.

Он подчеркнул, что средняя дата формирования временного снежного покрова приходится на конец октября -именно тогда, по его словам, будут «открыты ворота в предзимье».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com