«Родители не понимали, как можно за кем-то донашивать» 8.09.2024, 20:46

Белорусы рассказали, почему закупаются в секонд-хендах.

Секонд-хенды для белорусов уже давно перестали быть просто способом сэкономить. Ведь там иногда можно найти уникальные вещи, которые помогут выразить свою индивидуальность, и внести вклад в движение осознанного потребления. Чтобы понять, почему белорусы все чаще выбирают «одежду с историей» и как меняется отношение к секонд-хендам в обществе, поговорили с посетителями таких магазинов, издание Myfin.by поговорило с посетителями таких магазинов.

«Раньше я этого стеснялась»

Вероника, 36 лет, PR-менеджер

«Так получилось, что моя тетя достаточно много всего покупала в секондах, когда это еще не было мейнстримом — примерно с 2005 года. В основном это были теплые байки, уютные домашние пижамы — то, что в магазинах тогда было не найти. Уже тогда в секонде можно было подобрать какие-то брендовые пуловеры и джинсы.

На стипендию, да и на зарплату молодого специалиста сложно было покупать обновки. Но тетя показала мне, что в секонде можно найти и байки, и какие-то спортивные костюмы, и платья. И главное — в этом нет ничего зазорного.

Так я со студенчества стала периодически покупать в секондах одежду. Но тогда я этого стеснялась: «Ну как же, я приехала в столицу, вся такая минчанка и городская жительница, должна соответствовать!».

Сейчас мне кажется, что это детские стереотипы. Я с удовольствием делаю покупки в секонде. А потом даже не задумываюсь, где именно я приобрела вещь: постирала или отдала в химчистку, и спокойно ношу.

В секонд-хенд я стабильно захожу раз в месяц. У меня есть любимые магазины, и когда я прохожу мимо, то обязательно зайду посмотреть дождевики, куртки, теплые жилетки, дутые плащи. Все это я спокойно могу покупать в секонде и считаю, что там гораздо выгоднее, а вещи зачастую более качественные, чем в масс-маркете.

Еще люблю комиссионные магазины — там часто бывают очень интересные вещи, например, хорошие кожаные сумки. Не могу сказать, что мне принципиально важны бренды. Если вещь мне нравится и она качественная, я ее покупаю. Конечно, смотрю на этикетку, читаю состав. А так как вещь не новая, то можно увидеть, как она ведет себя в носке. Ведь иногда и в обычных магазинах новые вещи на вешалках производят грустное впечатление.

Первое время мои родители были в шоке: «Как ты можешь покупать поношенную одежду?». Знаю, что кто-то рассуждает про возможную «негативную энергетику». Но я за экологичное потребление.

Считаю: если вещь можно использовать повторно, это прекрасно! И по поводу энергетики я не переживаю: это просто одежда, и ее функциональность определяет мой выбор.

А еще в секондах можно найти вещи, нетипичные для наших магазинов. У меня несколько любимых платьев, сарафанов, парео и накидок именно из секонда. В обычные магазины в Беларуси такой ассортимент не завозят, потому что у нас не слишком популярен пляжный отдых. А в секондах можно купить интересные модели. А если что-то из этого потом порвалось или потерялось, то можно не переживать, так как это стоило копейки.

В целом идея секондов мне кажется экологичной. Если тебе не нужна вещь, ты ее не выбрасываешь, а даешь другому возможность найти в ней что-то важное, полезное, красивое и использовать дальше по назначению.

Был у меня и опыт покупки обуви в секонде (опять же, знаю кучу предубеждений по этому поводу). Тут можно найти недорогие «лодочки» или балетки разных цветов. А если вы работаете в офисе, то реально подобрать туфли под одежду разных цветов.

Так что, если секонды продолжат свою работу, то планирую продолжать покупать в них и в будущем.

«Только в секондах можно найти оригинальный мерч»

Андрей, 34 года, предприниматель

«Я одеваюсь в магазинах секонд-хенд последние лет 10. Не потому, что у меня не хватает денег, а потому, что там я часто нахожу вещи более качественные, чем в магазинах. Моей первой покупкой в секонде был английский пиджак, аналогов которого белорусская промышленность не выпускает до сегодняшнего дня. Собственно, это и подтолкнуло меня заходить туда еще.

Покупаю достаточно часто, в том числе и детские вещи — это удобно, особенно когда твои дети любят гулять на улице и бегать босиком на даче.

Любимые магазины у меня есть, это определяется подбором вещей в них. В те, где вещи не слишком качественные, я не хожу. Но есть места, где можно найти не просто брендовые, но и в самом деле оригинальные и действительно качественные и красивые вещи.

У меня есть особенность: я не только ношу, но и фактически коллекционирую футболки с символикой рок-групп. Причем обычно покупаю их в секонд-хендах, там часто попадается фирменный мерч — другими путями сюда он просто никак не попадает.

Советов по выбору качественных вещей дать не могу: все оценивается на глаз, в первую очередь внешний вид, качество ткани и изготовления. Периодически покупаю в секондах джинсы: как только очередные начинают изнашиваться или рваться, иду в магазин присматривать следующие. Однажды купил итальянские джинсы, которые носил почти 3 года — великолепная вещь, прекрасное исполнение, сносу не знали!

В нашей стране можно встретить предубеждение насчет секонда, в основном у людей, которые считают, что они слишком хорошо зарабатывают, чтобы одеваться в дешевых местах. Но большинство населения относится к секондам хорошо.

Существует своеобразный бизнес, фактически старые добрые фарцовщики никуда не делись. Как только в магазине новый завоз, сразу появляется несколько молодых людей, которые выбирают брендовые качественные вещи, в первую очередь новые, которые с наценкой 100 или 200% потом всплывают на онлайн-барахолках.

Считаю, что секонд-хенды вносят вклад даже не столько в экологию, сколько в разумное потребление. Ну не должна рубашка потребительского уровня стоить 100 евро, ее реальная стоимость — максимум 10, с учетом того, что она пошита где-нибудь в Бангладеш!

Кроме одежды, практически ничего в секонд-хенде не покупаю, хотя у меня есть оттуда две пары английских туфель из натуральной кожи. Одна из простыней дома тоже куплена в секонде — она из чистейшего натурального хлопка, была абсолютно новая, а еще на ней вышивка, прямо как те старые рюшечки на подушках у бабушки.

Прекращать покупать б/у одежду я не планирую, потому что можно одеваться лучше, чем в наших торговых центрах! И уж точно дешевле.

«Вещи практически новые, но в разы дешевле, чем в магазинах»

Марина, 29 лет, экономист и мама

«Для нашей семьи секонд-хенд стал настоящим спасением. Когда я ушла в декрет, доходы значительно сократились, но расходы семьи с появлением ребенка только увеличились. Дети быстро растут, и одежда, которая вчера сидела идеально, уже через пару месяцев может быть мала. А качественные детские вещи сейчас стоят дорого. Именно тогда я впервые обратила внимание на секонд-хенды, раньше туда не заходила, считала, что это что-то некачественное.

Первый поход в секонд-хенд оказался настоящим открытием. Я нашла множество качественных вещей для дочери: зимний комбинезон, несколько пар штанишек, кофточки. Удивительно, но большинство из них были практически новыми, а по цене выходило в разы дешевле, чем покупать в обычных магазинах.

Постепенно поняла, что главное — тщательно выбирать вещи и обращать внимание на состояние. В некоторых секондах даже есть специализированные детские отделы, где можно найти одежду от известных брендов, которые по качеству не уступают новым вещам.

Со временем я стала покупать в секонде не только для дочки, но и для себя, теперь это стало уже своего рода привычкой.

Иногда удается найти такие вещи, которые в обычных магазинах стоили бы целое состояние. Например, недавно я купила для себя качественную кожаную куртку чуть больше чем за 50 BYN.

Особенно мне нравится, что секонд-хенды предлагают уникальные вещи, которые не найти в масс-маркете. Иногда получается собрать целый комплект одежды, который выглядит стильно и современно, а главное — никто не догадается, что это не новая вещь.

Уверена, что секонд-хенды — отличная альтернатива для семей с детьми, которые бережно относятся к своим финансам.

«Секонды избавляют от угрызений совести за шоппинг»

Анна, 37 лет, учитель, 6 лет живет в Норвегии

«Секонд всегда позволял мне покупать одежду без угрызений совести за то, что я много трачу на вещи. Лет с 20 я покупала около 80% своей и детской одежды в секондах.

Один раз мне ещё и крупно повезло: я заказала из Шотландии в подарок килт, а сумку к нему — нет. И с мыслью, что пошью сумку сама, пошла в наш секонд. И там лежал и ждал меня настоящий кожаный шотландский спорран (поясная сумка-кошель) с натуральным мехом за 8 BYN. До сих пор не могу поверить, что так совпало!

В Скандинавии в секондах довольно дорого, тот же H&M со скидками выходит бюджетнее. Но очень окупается покупать с рук б/у вещи, особенно туристические штаны-куртки-обувь, в которых здесь ходят примерно все.

«Попала в секонд, когда искала одежду новорожденную внучку»

Светлана, 53 года, портная, работает в ремонте одежды

«В секонд я попала случайно. У меня родилась 7-ми месячная внучка, менее 50 сантиметров ростом, а наша промышленность шьет на детей от 52 сантиметров (да и то попробуй найти!).

На работе посоветовали зайти в секонд. Там как раз была подходящая одежда на деток и стоила от 20 копеек (это было 5 лет назад). А так как я увлекаюсь творчеством, то нашла там вещи, которые я могу использовать в работе.

С тех пор я тут частый клиент. Как правило, захожу в те магазины, которые находятся или рядом с работой, или с домом. За последнее время мой стиль изменился: если раньше я не носила платья (в гардеробе было одно), то теперь ношу их регулярно.

Вещи выбираю по принципу «понравилось — не понравилось» и по тому, как они будут сочетаться с тем, что уже есть в гардеробе.

За это лето я купила себе 10 вещей и отдала за них суммарно 100 BYN. Ценовой диапазон покупок: от 2 до за 20 рублей».

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