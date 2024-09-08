CNN: ВСУ натравили «драконов» на армию РФ 8.09.2024, 20:54

Оккупантов уничтожают инновационным методом.

У ВСУ появилось новое оружие, которое уже окрестили «дронами-драконами», они сбрасывают на позиции оккупантов, прямо на их головы, боеприпасы с термитной смесью.

«Начинка» снаряда состоит из алюминиевого порошка и оксида железа. В CNN, комментируя применение данного боеприпаса, сравнили его с «дыханием дракона».

В материале указывается, что термит горит при температуре до 2200 градусов по Цельсию, в то же время экс-офицер Николас Драммонд назвал сбрасыванием данных боеприпасов с БПЛА «инновационным».

В материале уверяют, что ВСУ уже применяли данные боеприпасы на поле боя для прожигания брони тяжелой техники.

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