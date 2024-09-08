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Как белорусам быстро проверить, попали ли они в базу «тунеядцев»

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  • 8.09.2024, 20:59
  • 3,900
Как белорусам быстро проверить, попали ли они в базу «тунеядцев»

Это стало возможным со 2 сентября.

В Национальном центре электронных услуг сообщили, что узнать о том, есть ли человек в базе незанятых граждан, белорусы могут через ресурс «Е-Услуга».

Новая электронная услуга доступна на портале со 2 сентября.

С ее помощью можно посмотреть, вносили ли человека в базу тунеядцев в течение пяти лет. Код услуги — 3.33.05.

Электронная услуга оказывается в автоматическом режиме.

«Ответ на запрос приходит по технологии «система-система» на основании данных госинформресурса «База данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике», — прокомментировали в центре.

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